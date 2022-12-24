RTÜK Başkanı Şahin'den Emin Çapa'ya tepki: At gözlüğüyle bakmayıp...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV yorumcusu Emin Çapa'ya maske takarak çıktığı programda yaptığı algı operasyonu nedeniyle sert tepki gösterdi.

RTÜK, Ayşenur Arslan'ın terör örgütünü aklayan açıklamaları nedeniyle Halk TV'yi cezalandırdı. Cezanın ardından ise Ayşenur Aslan algıya girişti ve 'mimikleriyle' terörü övdüğünden kasıtla kendisine böyle bir ceza verildiğini iddia etti.

"MİMİKLERİMLE TERÖRÜ ÖVMÜŞÜM"

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan "Ben neymişim!!! Mimiklerimle terörü övmüşüm ya!!! RTÜK tabii bunu anında yakalamış ya!! Bir de kaşımı kaldırsam neler olur!!!" paylaşımı da geldi.

UZMAN RAPORUNDA AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR

Şahin, işin aslını açıklayarak, "Uzman raporundan da açıkça görüleceği üzere ceza, program sunucu Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verilmiştir. İlk duyduğunuz çarpıtılmış bilgilere değil, doğrulara inanalım lütfen. Doğru ve gerçek tektir." ifadelerini kullandı.

MASKE TAKAN ÇAPA'YA: GÖZLERİNİZİ GERÇEĞE KAPATMAYIN

Bu yaşananların ardından bu kez aynı kanalın bir diğer yorumcusu Emin Çapa, maskeyle çıktığı yayında yine aynı algı operasyonunu sürdürmeye devam etti.

Şahin, Çapa'nın şovuna ise, "At gözlüğüyle bakmayıp gerçekleri araştırma zahmetinde bulunsaydınız böyle basit bir şova ve animasyona ihtiyaç duymaz, kendinizi gülünç duruma düşürmemiş olurdunuz. Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen." değerlendirmesinde bulundu.