RTÜK Başkanı Şahin'den İlhan Taşçı'ya ''Sezen Aksu'' yalanlaması

18 Şubat 2022 Cuma 15:11 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 15:11

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, RTÜK'ün "Sezen Aksu'yu yayınlamayın" talimatı verdiğini iddia etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Taşçı'nın iddialarını yalandı.

Şahin,"Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu'nun şarkısına dair RTÜK'ün hiçbir şekilde TV'lere bir talimatı olmamıştır!" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu'nun şarkısına dair RTÜK'ün hiçbir şekilde TV'lere bir talimatı olmamıştır!"