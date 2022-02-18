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Medya

RTÜK Başkanı Şahin'den 'Sezen Aksu' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın ‘RTÜK'ten kanallara talimat' iddialarına ilişkin, “Sezen Aksu'nun şarkısına dair RTÜK'ün hiçbir şekilde TV'lere bir talimatı olmamıştır” dedi.

IHA18 Şubat 2022 Cuma 14:00 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 14:00
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın Twitter hesabından RTÜK'ün şarkıcı Sezen Aksu'nun şarkılarının yayınlanmaması için kanallara talimat verdiği iddiaları üzerine yaptığı paylaşımı alıntılayarak bir açıklama yaptı. Şahin yaptığı açıklamada, Taşçı'nın devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığı olduğunu belirterek, "Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu'nun şarkısına dair RTÜK'ün hiçbir şekilde TV'lere bir talimatı olmamıştır" ifadelerini kullandı.

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