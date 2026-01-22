RTÜK engeline takıldı: Sözcü TV ve Jasmine ceza

RTÜK, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Üst Kurul, devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan yayınlar ile dijital platformlarda yer alan müstehcenlik ve LGBT propagandası içeren yapımlara yaptırım uyguladı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Sözcü TV'de 16 Ocak tarihinde Ekrem Açıkel'in sunuculuğunu yaptığı "İçinizden Biri" adlı programdaki yayın ihlallerini değerlendirdi. Kabinede görevli bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanının önlük giymiş görüntüleri ekrana yansıtılarak sözde karne notu verilen programda, yorumlar yapılırken eleştiri sınırını aşan suçlayıcı, itibarsızlaştırıcı, aşağılayıcı ve itham edici ifadelere yer verildiği tespit edildi. Bu gerekçelerle Sözcü TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının Ç bendinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

"JASMİNE" DİZİSİ İHLALE DEVAM ETTİ, RTÜK'TEN CEZA GECİKMEDİ

Üst Kurul, HBO Max adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan "Jasmine" isimli diziye yönelik yayın ihlallerini de görüştü. Dizinin 2, 4 ve 6. bölümlerinde yer alan bazı sahnelerde cinselliği bir yaşam standardı oluşturmak için kullanmanın sıradanlaştırılarak sunulduğu, hatta bu içeriğin bir eğlence formatına dönüştüren diyaloglar ve görsellerle birlikte ekrana getirildiği, bunun da özellikle genç izleyiciler üzerinde zihinsel, psikolojik ve ahlaki açıdan olumsuz nitelikte etkilere neden olabileceği vurgulandı. Bu nedenle kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının F bendinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlalden katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK LGBT'NİN SIRADANLAŞTIRILMASINA GEÇİT VERMEDİ

MUBI adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan "Passages" filmindeki yayın ihlalleri de cezasız kalmadı. Çok sayıda müstehcen sahneye yer verilen film içeriğinde eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkinin sıradanlaştırıldığı tespit edilirken, bu durumun aile kurumunu itibarsızlaştırdığı, başta çocuklar nezdinde olmak üzere genel olarak toplumsal cinsiyet rollerini zedelediği ve toplumu yozlaştırdığı vurgulandı. Üst Kurul, MUBI adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının F bendinde yer alan "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ve aynı fıkranın N bendinde yer alan "Müstehcen olamaz" hükümlerini ihlal etmekten katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası uyguladı.