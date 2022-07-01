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Medya

RTÜK harekete geçti! VOA ve DW'ye erişim engeli getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) taraflarına yapılan uyarılara rağmen yayın lisansı almayacaklarını belirten VOA (Amerika'nın Sesi) ve Deutsche Welle için harekete geçti. RTÜK, başvuru için 72 saat süre verdiği söz konusu haber sitelerine başvuruyu reddetmelerine karşı erişim engeli getirdi.

1 Temmuz 2022 Cuma 01:23 - Güncelleme:
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını belirlediği haber siteleri "dw.com", "tr.euronews.com" ile "amerikaninsesi.com"u uyarmıştı.

Yapılan açıklamada; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi kapsamında, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği belirtilmişti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

RTÜK'ün kendilerine ilettiği lisans şartını yerine getirmeyen DW ve VOA'ya erişim engeli getirildi.

BAŞVURU YAPMAYACAKLARINI DUYURMUŞLARDI

RTÜK'ün Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanıdğı Deutsche Welle (DW), Voice of America (VOA) lisans için başvuru yapmayacaklarını duyurmuştu.

  • Deutsche Welle
  • RTÜK
  • Voice of America

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