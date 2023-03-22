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Medya

RTÜK'ten Halk TV ve Show TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ile Show TV'ye 5'er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası verdi.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
RTÜK'ten Halk TV ve Show TV'ye ceza
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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan toplantıda Üst Kurul, izleme raporlarını görüştü.

Halk TV'de yayımlanan bir programda, sunucunun cezaevinde bulunan ve terör suçundan yargılanan kişilere övgü dolu sözler söylemesi ve bu şahısları özgürlük savunucusu ilan etmesi yayıncılık ilkesi ihlali kabul edildi.

Bu gerekçeyle kanala 5 kez yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı. Kanala başka bir programdaki yayın ihlali nedeniyle de ayrıca para cezası verildi.

- SHOW TV'YE PROGRAM DURDURMA CEZASI

Yayımladığı bir dizide kadına yönelik şiddet sahneleri yer aldığı gerekçesiyle Show TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Bir programda sunucunun kullandığı ifadeler, "Yayınlar, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle de Tele1'e idari para cezası verildi.

FOX TV'ye gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin ihlal edildiği, ayrıca Habertürk TV'ye de yayında küfür dile getirildiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

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