RTÜK'ten kritik çalıştay

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yarın ATO Congresium'da düzenlenecek çalıştaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile, kadın ve çocuklara ilişkin konuların kırmızı çizgileri olduğunu ve buna göre hareket ederek kararlar aldıklarını söyledi.

Şiddetin her türlüsünün sadece denetim alanlarındaki mecralarda değil, sosyal medya da dahil her alanda kendisini gösterdiğini belirten Şahin, bu konuda daha çok çalışmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını ifade etti.

"Kadına Yönelik Şiddetin Haber Dilinde Kullanımı"na yönelik 8 maddelik ilke kararını, geçen yıl, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve yayıncı paydaşların ortak görüşünü alarak 9 Üst Kurul üyesinin oyuyla oy birliğiyle çıkarttıklarını anımsatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilke kararı, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelemizin en önemli çalışmalarından bir tanesiydi. Bu kararlarımızın nasıl uygulandığını anlatabilmek için de kanal kanal, kuruluş kuruluş geziyoruz. Anadolu Ajansına da iki hafta önce geldik. Çok verimli geçen toplantıda ilke kararlarının haber programlarında nasıl verileceğini, gündüz kuşağı programlarında nasıl anlatılacağını iyi ve kötü, olumlu ve olumsuz örnekleriyle anlatmaya çalıştık. RTÜK Başkanı olarak ben ve tek kadın üyemiz Deniz Güçer ile uzmanlarımız anlatıyoruz. Ulusal kanallarımızın çoğuna gittik, gitmeye de devam edeceğiz."

- "ŞİDDETİN AZALTILMASI, TEK BAŞINA YAPACAĞIMIZ BİR KONU DEĞİL"

Çalıştaya çok önem verdiklerini belirten Şahin, şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddette tüm tarafları bir araya getiriyoruz. Başarılı kadınlarımız, akademisyenlerimiz, sanatçılarımız belki de ilk defa söylenecek birtakım veriler dile getirecek. Kadına yönelik şiddet öğrenilen bir şey, kültürümüzde olan bir şey değil. Cenneti annenin ayakları altına seren bir dini gelenekten geliyoruz. Kadına yönelik şiddet ne kültürümüzde ne inancımızda ne geleneğimizde var. Sosyal medya dolayısıyla kadına şiddet, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş belası. 8 Mart öncesi veya sonrasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığının tek başına yapacağı işler değil bunlar. Medyadaki kadına yönelik şiddetle ilgili şiddetin azaltılması çalışmaları tek başına yapacağımız bir konu değil. Bunun üzerine düşünerek şimdiye kadar birtakım çalışmalar yaptık. Ortak bir çalışmayla kadına yönelik şiddetle ilgili değerlerimizi aktarabileceğimizi ve bu alandaki çalışmalarımızı daha geniş kitlelere yayabileceğimizi düşünüyorum. Bu çalıştayın temel amacı da budur. Çıktılarını çok önemseyeceğimiz, yayın akışlarında, hangi kurallarda, nerede eksiklikler var diyerek çıktılarını kullanabileceğimiz bir çalıştay olacağını temenni ediyorum."

Kadına yönelik şiddetle ilgili gündüz kuşağı programlarında, dizi ve filmlerde, haber programlarında ciddi mesafe katettiklerini belirten Şahin, son dönemde, yapımcıların kadına yönelik şiddetle ilgili dile çok dikkat ettiklerini, kaba bir dil kullanmadıklarını belirtti.

RTÜK Başkanı Şahin, kadına yönelik şiddet sahnelerinin hiçbirine müsaade etmediklerini, sıfır tolerans ile hareket ettiklerini vurguladı.

Gündüz kuşağı programlarına ilişkin önemli bir adım attıklarını, bu kuşağa ilişkin kararları oy birliği ile aldıklarını anımsatan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orada da kaba bir dil kullanılmayacak. Kadına yönelik şiddet özendirilmeyecek. Kişilerin hakları, kişisel verileri izinleri olmadan kullanılamayacak. Bu ilkeler bizim Üst Kurulumuz ve izleme uzmanlarımız tarafından çok dikkatli bir şekilde takip edilse bile, zaman zaman aykırılıklar görülmekte, bu aykırılıklar da en üst noktada cezalandırılıp gereği yapılmakta. İzleyicilerimiz müsterih olsunlar. Özellikle gündüz kuşağı programları ve haber programlarındaki şiddetle ilgili ciddi şikayetler almaktayız. 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız meyvelerini verecek, gündüz kuşağı programları belli bir standarda oturacak. Kadına yönelik şiddet ve genel şiddetle ilgili akşam haberleri ve ana haberlerimizdeki dil daha güzel, daha sade, ailelerimizle izleyebileceğimiz bir hale gelecek. Üst Kurul Başkanı olarak bunun teminatını vermek istiyorum."

Üst Kurul olarak ceza ve müeyyidelerin yanında, düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren Şahin, bundan sonraki süreçte sadece denetleme faaliyetlerini değil, düzenleme faaliyetlerini yayıncı kuruluşlar, bilim insanları ve bütün paydaşlarla yapmaya devam edeceklerini belirtti.

- "FARKLI ŞİDDET TÜRLERİ MASAYA YATIRILACAK, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULACAK"

RTÜK Üyesi Deniz Güçer ise kadına yönelik şiddetle mücadelede medya dilinde bir dönüşüm sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Güçer, çalıştayda, "Gerçeklik: Medya Dilinde Dönüşüm", "Kurgusal: Rol Model Olarak Medya", "İş Birliği: Destek Merkezleri ve Medyanın Sorumluluğu", "Farkındalık: Kadına Yönelik Şiddetin Boyutları", "Dijital: Dijital Şiddet ve Siber Zorbalık", "Uluslararası: Medyada Kadın Dostu Politikaların Geliştirilmesi", "İmaj ve Algı: Ekranda Kadın Temsiliyetinin İyileştirilmesi" ve "Etki-Etik: Etik İlkelerin Yaygınlaştırılması" temalı sekiz masanın olacağını dile getirdi.

Bu masalarda, çoğunluğu kadın yaklaşık 150 konuğu ağırlayacaklarını anlatan Güçer, "Akademisyenler, senaristler, gazeteciler, yapımcılar, reklamcılar, ev hanımları, kadın futbolcular, kadın oyuncular, ünlü sanatçılarımız hepsi bir araya gelecek. Engelli çocuklarımızın aileleri de bu masalarda oturacaklar." dedi.

Güçer, engelli ailelerinin senaristlere, her meslek grubundan kadının birbirlerine öneri sunabileceği bir alan yaratacaklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve farklı kurumlardan uzmanların bulunacağı çalıştayın uluslararası masasında, Azerbaycan, Sırbistan ve Yunanistan'dan Üst Kurul temsilcilerinin olduğunu vurgulayan Güçer, şunları kaydetti:

"Kadınlara, kendileri ve çocukları için ekrandan ne beklediklerini sormuyoruz. Amacımız onları burada işin yetkilileri, medya temsilcileri ile kamuyla bir araya getirmek oldu. Hakkari'den Kristal Ayaklar Futbol Takımı'nın bir temsilcisi gelecek. Nasıl bir çalışma yapıyorlar, kendilerini medyada nasıl görmek istiyorlar veya yer bulabiliyorlar mı? Kadınları belli kalıplardan çıkarıp onlara söz vermek gibi bir niyet taşıyoruz. Farklı meslek gruplarından kadınlarımız olacak. Kadın emeğini değerlendiren çok sayıda kooperatifimiz var, bu kooperatiflerden ev kadınları gelecek. Mardin'den ulaştık onlara ve hediyelerimizi de Mardin'deki bir kadın kooperatifinden aldık, çorbada bizim de tuzumuz olsun diye. Bir yıldır çalışıyoruz, çok büyük emek verdik. Çalıştayda, belki farkına varmadığımız bazı detaylar, farklı şiddet türleri masaya yatırılacak ve bununla ilgili çözüm önerileri sunulacak."