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Medya

RTÜK'ten Selçuk Tepeli'ye soruşturma: Muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin muhalefet lideri gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ilgili sunucu hakkında 'kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları' başlığıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.

20 Ocak 2022 Perşembe 08:22 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 08:22
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Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, FOX TV'ye inceleme başlattıklarını duyurdu.

"Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini" düşünen Ebubekir Şahin, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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