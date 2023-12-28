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Medya

RTÜK'ten tepki çeken 'Kızıl Goncalar' dizisi için karar

RTÜK, gelen 31 bin şikâyet üzerine Kızıl Goncalar dizisini gündeme aldı. Üst Kurul, yayıncı kanala 2 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

28 Aralık 2023 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
RTÜK'ten tepki çeken 'Kızıl Goncalar' dizisi için karar
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Haftalık olağan toplantısını yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme raporlarını görüştü.

Son günlerin tartışmalı dizisi "Kızıl Goncalar" da Kurulun gündemindeydi.

Üst Kurul, vatandaşlardan gelen 31 binin üzerinde şikâyet üzerine söz konusu dizi hakkında hazırlanan izleme raporunu detaylı olarak ele aldı.

Dizide geçen diyaloglarda İslam'a ve Müslümanlara yakışmayacak sıfatların dindar görünümlü karakterler için kullanılması ve dini hassasiyetlere sahip toplum kesimlerinin aşağılandığı sahneler RTÜK tarafından yayıncılık ilkesi ihlali olarak değerlendirildi.

6112 sayılı Yasa'da geçen "Yayın hizmetleri,....toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal eden yayıncı FOX'a üst sınırdan idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.

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