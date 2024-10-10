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Medya

RTÜK'ten yayıncılara yeni dönem için uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), Türkiye'de yayın yapan radyo ve televizyonlara yeni dönem için uyarıda bulundu.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
RTÜK'ten yayıncılara yeni dönem için uyarı
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RTÜK'ten yapılan açıklamada, geçen yayın döneminde yayıncılık ilkeleri ihlalleri nedeniyle çok arzu edilmese de bazı müeyyideler uygulanması gerektiği belirtildi.

Hem yayınlar yoluyla bazı toplumsal sorunların körüklenmemesi hem de yayıncıların mağdur olmaması açısından uyarıların dikkate alınmasının çok önemli olduğu vurgulandı.

Son günlerde kadına ve çocuklara yönelik şiddet olayları başta olmak üzere şiddetle ilgili adli konuların medyanın gündemine düştüğü aktarılan açıklamada, "Bu elim olayların medyada işleniş biçimleri ise maalesef kendilerinden beklenen olgunluktan, basın meslek ilkelerine riayet etmekten çok uzaktır. Mahkemelerin verdikleri yayın yasaklarının hiçe sayıldığı, mağdurların ve yakınlarının medya aracılığıyla tekrar tekrar mağdur edildiği bir yayıncılık anlayışıyla karşılaştık. 6112 sayılı yasada geçen 'Yayıncılık ilkeleri', tüm basınımızın imza vererek desteklediği 'Görsel işitsel medya etik ilkeleri', 'Uluslararası basın etik değerleri' ortadayken, son dönemde sergilenen olumsuz medya tavrı halkımızın tepkisini çekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, geçen dönemde RTÜK tarafından, "Kadına yönelik şiddetle mücadele etik ilkeleri" ve "Spor programları yayın etik ilkeleri", "Haber bültenlerinde akıllı işaretler uygulaması" kararlarının ilan edildiği anımsatıldı.

Üst Kurulda alınan ilke kararlarının tüm medyayı bağlayıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, "Üzerinde durduğumuz son çalışmamız ise 'Gündüz kuşağı programları ilke kararları'dır. İlerleyen günlerde bu tarz programlardaki aşırılıkların giderilmesi için alınacak tedbirler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Alınan etik ilke kararlarının yanı sıra farkındalık artırıcı kamu spotları, ikame programlar, kamuoyu araştırmaları yapılarak medyanın bilinçlenmesi yolunda önemli adımlar atıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca suça teşvik ve şiddeti özendirici nitelikli yayınlar nedeniyle Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 47 kez müeyyide uygulandığı bildirildi.

- "ŞİDDET OLAĞANLAŞTIRILAMAZ"

Açıklamada, şu uyarılar kaydedildi:

"Medyamız reyting şehvetine kapılarak hassasiyetlerden uzak sorumsuz bir yayın politikası yürütemez. Medya, kaynağı belirsiz dedikodu ve iddiaları gündeme getiremez. Her türlü şiddet olayları çocukların ekran başında olabileceği saatlerde televizyonlara taşınamaz. Kontrolsüzce verilen görüntülerle şiddet olağanlaştırılamaz ve münferit olaylar sanki toplumun genelinde varmış gibi gösterilemez. Fedakarca görev yapan ülkemizin güvenlik güçleri canlarını ortaya koyarak şehit düşerken suç ve suçluyla mücadele edilmediği izlenimi doğuracak yayınlar fütursuzca yapılamaz. Medya, dizi filmlerde veyahut başka yapımlarda şiddeti özendiremez, normalleştiremez, asla ve asla makul gösteremez. Basın ve ifade özgürlüğü insanların mağduriyetlerine sebep olacak bir şekilde kullanılamaz. Bilhassa vicdanları yaralayan üzücü toplumsal olaylarda vicdansızca yayın yapılamaz. Gündüz kuşağı programlarında, geleneksel aile yapısını zedeleyici, kadınları acziyet içinde gösteren, ehliyetsiz kişilerin kriminal tartışmalar yaptığı ve bu tartışmaların aylarca devam ettirildiği yayınlar ortaya konamaz."

RTÜK'ün 6112 sayılı Kanunda geçen yayıncılık ilkeleri ve etik ilkelerini ihlal edenlerle ilgili mücadelesini sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Bu yayın döneminde izleme uzmanlarımız aralıksız mesai yaparak medyamızın, toplumumuzun beklediği, arzu edilen şekilde yayın yapması için çalışacaktır. Bundan sonraki süreçte uyarılardan ziyade denetim süreçleri aktif olacaktır. Yasa ihlallerinde gerekli cezai müeyyideler en ağır şekilde uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

- RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN PAYLAŞIM

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddet içerikli yayınlarla yaptıkları mücadelenin bundan sonra yeni bir aşamaya geçtiğini, artık uyarılardan ziyade denetim süreçlerinin aktif olacağını vurguladı.

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