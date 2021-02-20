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Medya

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un evine uyuşturucu baskını

İstanbul Üsküdar'daki polisin yaptığı operasyonda evinde 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı.

DHA20 Şubat 2021 Cumartesi 09:36 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:36
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Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ceza istemiyle dava açılan Rubato solisti Özer Arkun'ın evine polis bu akşam uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar'daki evine düzenlediği baskında yapılan aramada 1 gram esrar bulunan Arkun, gözaltına alındı. Polis merkezinde hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılan Arkun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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