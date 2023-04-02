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Medya

Sağlar ''AK Parti 1.'' dedi, Şirin Payzın'ın dili tutuldu! CHP'nin fonladığı Halk TV'de şaşkınlık

CHP'li Fikri Sağlar, 'AK Parti anketlerde hala birinci parti görünüyor' deyince Şirin Payzın ne söyleyeceğini bilemedi. Payzın'ın, konuşamadığı anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tiye alındı.

2 Nisan 2023 Pazar 11:32 - Güncelleme:
Sağlar ''AK Parti 1.'' dedi, Şirin Payzın'ın dili tutuldu! CHP'nin fonladığı Halk TV'de şaşkınlık
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CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'de AK Parti'nin anketlerde hala birinci parti olduğunu söyledi. Sağlar'ın sözleri sonrası Payzın, uzun süre kekeledi ve cümlelerini toparlayamadı. Bu anlar sosyal medyada onlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı ve çok sayıda tiye alan yorum yapıldı.

CHP'Lİ SAĞLAR: AK PARTİ VE ERDOĞAN HALA BİRİNCİ

CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'deki canlı yayında Muharrem İnce'nin çekilmeme kararını değerlendirirken, "Bakarsanız kamuoyu araştırmalarında hala AK Parti birinci parti görünüyor, Erdoğan da." dedi.

ŞİRİN PAYZIN NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Sağlar'ın sözleri sonrası şaşkına dönen Şirin Payzın, yaklaşık 10 saniye cümlesini toparlayamadı ve kekeledi. Payzın daha sonra ise durumu, "Durum kritik olduğu için herkes oylar bölünmesin diyor. Muharrem İnce'nin çekilmesi bu kritik durumu bir nebze aşağı indirmeyecek midir?" sözleri ile kurtarmaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Payzın'ın, CHP'li Sağlar'dan beklemediği sözleri duyması sonrası kekelemesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı yorumları ile Payzın'ı tiye aldı.

O yorumlardan bazıları şöyle:

14 mayıs gecesi bunların arasında başlayacak olan birbirlerine küfür düellosu nu merak ediyorum.

Şirin iptal.. Şirin şok.. Şirin bitik..

İşine gelmeyince afallayan jakoben..

Boksda grogi durumu vardır, boksör düşmez ama kendinde değildir

Hahah bunlar iyi günleri

Ve tarafsız basın mensubumuz kekelemeye başlar. 15 mayıs lal olur bunlar.

Anlatayım o zaman Şirin hanım, İnce çekilse dahi bir cacık olmaz.

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