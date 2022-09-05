İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2022 Pazartesi / 9 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2362
  • EURO
    18,1012
  • ALTIN
    1003.15
  • BIST100
    3349.58
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Sanatçı Hakan Taşıyan: Herkes haddini bilecek
Medya

Sanatçı Hakan Taşıyan: Herkes haddini bilecek

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Sanatçı Hakan Taşıyan açıklamalarda bulunarak, ‘Herkes haddini bilecek. Sanatçı şarkısını söyleyecek. Sağa sola dilini uzatmayacak. Öyle bir şey yok.' ifadelerine yer verdi.

5 Eylül 2022 Pazartesi 11:37 - Güncelleme:
ABONE OL

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Sanatçı Hakan Taşıyan oldu.

"SANATÇI SADECE İŞİNİ YAPMALI"

Gurur duymaktan başka bunun geçit yolu yok. O yüzden herkes haddini bilecek. Sanatçı şarkısını söyleyecek. İHA/SİHA onunla gurur duyması lazım. Sağa sola dilini uzatmayacak. Öyle bir şey yok. Söylüyorsan şarkını söyle. Söylemiyorsan şurada dur. Kimse senden bir şey istemiyor. Hadsizlik yapma , haddini bil ve gurur duy. Bu ülke bizim ülkemiz. Görüyosunuz düşmanlarımızı sağımız, solumuz, her tarafımız düşman. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Kim olursa olsun, bu toprağın çocuklarıyız. Gurur duymamız lazım. Sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmazsan sana ben karışırım. Senin de, benim de, öbür kardeşimin de, bizim yani bu. O yüzden uzayan kol bizden olsun.

Bu hadsiz insanlar, aslında dış ülkeleri görmemiş insanlar o yüzden hadsizlik yapıyorlar. Çıksınlar da şu dış ülkelerde yaşasınlar, neyin ne olduğunu öğrenirler. Bu ülkenin özelliğini ve güzelliğini öğrenirler. O yüzden ya bu ülkeyi sevecen, ya bu ülkeyi sevecen bunun başka yolu yok.

"ÇOK ŞÜKÜR GÜCÜMÜZ YERİNDE"

Bu vatan bizim ne oluyor ne bitiyor hepsinden haberdarız. Temennimiz tabii güzel bir Türkiye, barış içerinde bir Türkiye, güçlü bir Türkiye. Çok şükür gücümüz de yerinde. Genel anlamda şükürsüzüz. Biraz nankörlük var. İnsanoğlunun doğasında var. Biraz daha gönüllü olmamız lazım.

"İnsanlarımızda Allah aşkı, Allah hırsı olacak"

Hırs iyi bir şey değil. İnsanda güzel yerlere gelebilmek için hırs olmalı. Para hırsı insana hastalık verir. İnsanlarımızda şu olması lazım; din-iman hırsı olması lazım. Başka hırs yok yani. Allah aşkı, Allah hırsı olacak yani. İki metre çukura gireceğiz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.