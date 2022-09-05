Sanatçı Hakan Taşıyan: Herkes haddini bilecek

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Sanatçı Hakan Taşıyan oldu.



"SANATÇI SADECE İŞİNİ YAPMALI"



Gurur duymaktan başka bunun geçit yolu yok. O yüzden herkes haddini bilecek. Sanatçı şarkısını söyleyecek. İHA/SİHA onunla gurur duyması lazım. Sağa sola dilini uzatmayacak. Öyle bir şey yok. Söylüyorsan şarkını söyle. Söylemiyorsan şurada dur. Kimse senden bir şey istemiyor. Hadsizlik yapma , haddini bil ve gurur duy. Bu ülke bizim ülkemiz. Görüyosunuz düşmanlarımızı sağımız, solumuz, her tarafımız düşman. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Kim olursa olsun, bu toprağın çocuklarıyız. Gurur duymamız lazım. Sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmazsan sana ben karışırım. Senin de, benim de, öbür kardeşimin de, bizim yani bu. O yüzden uzayan kol bizden olsun.

Bu hadsiz insanlar, aslında dış ülkeleri görmemiş insanlar o yüzden hadsizlik yapıyorlar. Çıksınlar da şu dış ülkelerde yaşasınlar, neyin ne olduğunu öğrenirler. Bu ülkenin özelliğini ve güzelliğini öğrenirler. O yüzden ya bu ülkeyi sevecen, ya bu ülkeyi sevecen bunun başka yolu yok.

"ÇOK ŞÜKÜR GÜCÜMÜZ YERİNDE"



Bu vatan bizim ne oluyor ne bitiyor hepsinden haberdarız. Temennimiz tabii güzel bir Türkiye, barış içerinde bir Türkiye, güçlü bir Türkiye. Çok şükür gücümüz de yerinde. Genel anlamda şükürsüzüz. Biraz nankörlük var. İnsanoğlunun doğasında var. Biraz daha gönüllü olmamız lazım.

"İnsanlarımızda Allah aşkı, Allah hırsı olacak"

Hırs iyi bir şey değil. İnsanda güzel yerlere gelebilmek için hırs olmalı. Para hırsı insana hastalık verir. İnsanlarımızda şu olması lazım; din-iman hırsı olması lazım. Başka hırs yok yani. Allah aşkı, Allah hırsı olacak yani. İki metre çukura gireceğiz.