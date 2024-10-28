24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Sanatçı Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul oldu.

Sanatçı Umut Akyürek "Toplumun her kesiminden ailenin çocukları maddeye düşmüş olabiliyor. Profesörden tutun mahalledeki bakkalın evladına kadar bu madde bulunabiliyor" dedi.

Akyürek, "Ama hep konuşuyoruz ya, bu kadar kötülüklerin aslında temel taşı sosyal medya icat oldu. Merhamet de bozuldu. İnsanlık da çok büyük yara aldı. Öyle bir mecra oluştu ki, hakaret adı altında, eleştiri adı altında, eleştirdiğin neden olacaksa artık herkes her şeyi eleştirmek zorunda gibi hissediyor kendini oturduğu yerden. Niye eleştiriyoruz bir kere? Yani eleştirecek hakikaten önemli konular varsa oturalım hep beraber fikrimizi beyan edelim. Toplumu, ülkeyi, dünyayı ilgilendiren acılar, yaralar varken birilerinin hayatını sırf bir de ünlüler diye, göz önündeler diye böyle yerden yere vurmak kimin haddini, kimin hakkı? Merhametimizi kaybettik. Hayvanlardan merhamet öğrenir hale geldik" ifadelerini kullandı.

SANATÇI OKTAY ERTUĞRUL: GENÇLERİMİZE YÖNELİK SALDIRI VAR

Doğru kelimeler kullanmak istiyorum. Allah da inşallah doğru kelimeler söylememizi, faydalı olmamızı nasip eder. Çünkü gerçekten çok değişik bir konu. Devletimizi, ülkemizi, vatanımızı çok seviyoruz. Bayrağımızı çok seviyoruz. İşte şehitlerimiz aileleriyle birlikte biz de aynı acıları çekiyoruz. Geleceğimiz çok parlak. Gençlerimiz çok değerli bizim için. Çocuklarımız, geleceğimiz çok değerli. O anlamda biz konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü biz güçlü ülke olarak her yandan ayağa kalkıp güçlenirken, bir taraftan da bizim gençlerimizi, çocuklarımızı biraz korumamız lazım çünkü gerçekten o taraftan da bir saldırı var.

Türkiye'nin gelecekte süper güç olacağını bilenler, boş durmuyorlar. Yani çocuklarımıza da bir taraftan musallat oluyorlar. Bu anlamda da bir saldırı var. Bu anlamda ben güçlü devletimizin bu konuda da sonuna kadar onların hakkından geleceğine çok inanıyorum. Çok ümitvarım.

Onun için bu anlamda şöyle bir destek istiyorum. Yapmamız gereken şey gençlerimizi, çocuklarımızı rehabilite edebileceğimiz, bunları psikiyatr bölümlerinde değil de farklı bölümlere alıp bu konularda 3 aylık dünyada yapılan bir psikoterapik tekniklerle son derece geleceklerini parlak bir şekilde devam etmelerini sağlayabiliriz. Doktorlarımız çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Çocuklarımızın psikiyatri anlamda, psikolojik anlamda destek alacakları çok yerler var. Her ilçede, her bölgede var. Ama bu anlamda çocuklarımızı biz psikiyatr hastası insanlarla bu tür çocukları gençleri bir arada tedavi etme gibi bir durum oluyor onu ayırıp bu çocukları işte gençlik kampı gibi yerlerde bir tarafta çiçek yetiştirirken, bir tarafta meslek dersleri alırken, bir taraftan manevi değerleri yükselirken, profesyonel anlamda rehabilitasyon dersleri ve narko denilen bir sistem var bununla çocuklarımızı çok kolaylıkla kazanabiliriz.