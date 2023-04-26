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Medya

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 24 TV'nin konuğu olacak

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

26 Nisan 2023 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 24 TV'nin konuğu olacak
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24 Seçim Özel'de Murat Çiçek soracak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

TOGG yolda, E5000 Elektrikli Lokomotif rayda, TCG Anadolu denizde, Kızılelma havada, İmece uzayda...

"Milli Teknoloji Hamlesi" hız kesmeden sürüyor...

Planlanan yeni projeler neler?

Türkiye Yüzyılı'nda bizi neler bekliyor?

Muhalefet ne vadediyor? Hangi projeleri rafa kaldıracaklar?

Vaatler ne kadar gerçekçi?

Murat Çiçek soracak, Mustafa Varank "Teknofest İstanbul" etkinlik alanından canlı yayında anlatacak.

24 Seçim Özel yarın akşam saat 19.00'da 24 TV'de.

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