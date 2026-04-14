SAVTEK Dergi Nisan sayısı yayında

Yerli imkanlarla geliştirilen sistemlerin Türkiye'nin rekabet gücüne katkısını değerlendiren Aral: 'Yerli ve millî imkanlarla geliştirilen silah ve kule sistemleri, Türkiye'nin savunma sanayisinde teknolojik bağımsızlığını perçinlerken, küresel pazarda oyun kuralları yazan stratejik bir seviyeye ulaşmasını sağlıyor. Türkiye, SYS Grup aracılığıyla dünyada 30x113 mm orta kalibre silah üretebilen sayılı aktörlerden biri konumuna yükseldi.' dedi.

SYS Grup'un entegre üretim modeline de dikkat çeken Aral, 'Silah, kule sistemi ve atış kontrol teknolojilerini tek bir ekosistemde birleştiriyoruz. Bu yaklaşım, platform üreticilerine anahtar teslim çözümler sunarken, müşterilere operasyonel esneklik ve maliyet avantajı sağlıyor.' ifadelerini kullandı.

İHRACATTA KATMA DEĞER DEVRİMİ: 67 DOLARDAN 250 DOLAR HEDEFİNE

İhracatta katma değer artışına da vurgu yapan Aral, "Türkiye'nin savunma sanayi kilogram başı ihracat değeri 67 dolar seviyesindeyken, biz bu rakamı 125 dolara çıkardık. Kısa vadede hedefimiz 250 doların üzerine ulaşmak" dedi.

Modern muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmesinde ise Aral, "Günümüz savaş ortamı; hız, hassasiyet ve dijitalleşmeyi bir arada sunan hibrit çözümler gerektiriyor. Düşük geri tepmeli orta kalibre sistemler ve yapay zekâ destekli atış kontrol teknolojileri bu dönüşümün merkezinde yer alıyor' şeklinde konuştu.

SYS Grup'un sadece üretici değil, teknoloji geliştirici bir yapı olduğunun altını çizen Aral, 'Geleneksel ateş gücünü yapay zekâ ve ileri mekatronik ile birleştirerek markamızı bir silah üreticisinden teknoloji grubuna dönüştürdük' dedi.

Uluslararası pazarlarda güven oluşturma sürecine ilişkin olarak ise Aral, 'Savunma sanayinde güven, sahada kanıtlanan performans ve sürdürülebilir ilişkilerle inşa edilir. Ürünlerimizin 80'den fazla ülkede aktif kullanımı bu güvenin en somut göstergesidir.' açıklamasında bulundu.

SAVUNMADA BİLGİYE YATIRIM VE YETKİN KADRO VİZYONU

İnsan kaynağına verdikleri önemi vurgulayan Aral, 'Savunma sanayi sadece üretim değil, bilgi ve mühendislik yoğun bir alandır. Bu nedenle insan kaynağına yatırım, büyüme stratejimizin merkezinde yer alıyor.' diyerek sözlerini tamamladı.

SAVTEK Dergi Nisan sayısı, SYS Grup'un entegre çözümleri, yüksek katma değerli üretim yaklaşımı ve teknoloji odaklı vizyonuyla Türkiye'nin küresel savunma ekosistemindeki yükselişine ışık tutuyor.