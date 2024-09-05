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Medya

Savunma, güvenlik, strateji ve teknoloji bu dergide: SAVTEK yayın hayatına başladı

Savunma sanayii, teknoloji ve strateji dünyasına yeni bir bakış açısı getiren SAVTEK Dergi, bu ay TürkMedya bünyesinde yayın hayatına başladı. SAVTEK'in ilk sayısında, Mavi Vatan'ın koruyucuları denizaltılar ve Bayraktar'a ilişkin ayrıntılı haberler ele alınıyor. SAVTEK Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, “İhtiyaç duyulan bilgi ve analiz eksikliğini gidereceğiz” dedi.

5 Eylül 2024 Perşembe 08:28 - Güncelleme:
Savunma, güvenlik, strateji ve teknoloji bu dergide: SAVTEK yayın hayatına başladı
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Türkiye'nin savunma sanayii, teknoloji ve strateji alanlarında derinlemesine analizler sunan yeni dergisi SAVTEK Dergi, Eylül 2024 itibarıyla TürkMedya bünyesinde yayın hayatına başladı. Türkiye'de ilk defa bir medya grubu, kurumsal anlamda savunma, güvenlik, strateji ve teknoloji ağırlıklı bir dergi çıkarma kararı alarak bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. SAVTEK Dergi, Türkiye'nin savunma sanayii ve stratejik vizyonunu geliştiren, küresel güvenlik ve teknoloji trendlerini okuyucularıyla buluşturan bir platform olarak öne çıkıyor.

ÖZEL DOSYA VE ANALİZ

Dergi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları, teknolojik yenilikleri ve küresel stratejilerle ilgili derinlemesine incelemeler sunacak. İlk sayısında, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' stratejisi, elektromanyetik top teknolojileri ve TCG Anadolu gemisinin önemine dair özel dosyalar yer alıyor. SAVTEK, küresel ölçekte savunma ve güvenlik stratejilerinin incelendiği, teknolojik gelişmelerin mercek altına alındığı ve stratejik düşüncenin derinlemesine ele alındığı yazılarla dolu bir içerik sunuyor. Dergide, okurlar savunma sanayiinin geleceğine dair öngörüleri ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri bulabilecek. SAVTEK Dergi, basılı olarak her ay bayilerde yer alacak, aynı zamanda dijital abonelik seçeneği ile de okurlarına ulaşacak.

Savunma sanayiinden stratejiye, teknolojiden küresel güvenlik politikalarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunan SAVTEK Dergi, okuyucularını bekliyor.

SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda

BOŞLUĞU DOLDURACAK

SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, derginin kuruluş amacını şöyle dile getirdi: SAVTEK Dergi, savunma sanayii, teknoloji ve strateji alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bilgi ve analiz eksikliğini gidermeyi hedefliyor. Küresel düzeyde yaşanan çalkantılar, ülkemizin stratejik ve teknolojik gelişiminde savunma sanayiinin önemini daha da artırıyor. SAVTEK, bu alandaki boşluğu doldurarak, okuyucularımıza güvenilir ve derinlemesine analizler sunacak.

SAVTEK Dergi'nin internet sitesine ulaşmak için tıklayın...

  • SAVTEK Dergi
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