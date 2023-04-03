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Medya

''Seccade pozu'' skandalı fondaşları derinden sarstı: Bu fotoğrafları kim çekti?

Kılıçdaroğlu'nun seccade pozu skandalı karşısında dengesi bozulan Özlem Gürses, iki isme yüklenerek, 'Bu fotoğrafları kim çekti. Buna yanıt vermediğiniz sürece bu olayda vebal size kalır' sözleriyle isyan etti.

3 Nisan 2023 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
''Seccade pozu'' skandalı fondaşları derinden sarstı: Bu fotoğrafları kim çekti?
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7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade pozu skandalında yeni bir perde daha açıldı. Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile bastığı poz için 'kalabalık olduğu için görmedim' benzeri yorumlarda bulunurken, yeni ortaya çıkan fotoğrafta ise tam tersi bir durum gözlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar'ın sosyal medya hesabından kırparak da paylaştığı görüntüler CHP yandaşlarını adeta faka bastırırken, Özlem Gürses'in ise yaptığı yorumlar ile afalladığını belli etmesi dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NU BIRAKTI, 2 İSME YÜKLENDİ!

Özlem Gürses, ayakkabı ile seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelerek, İstanbul 2.Bölge CHP Milletvekili Aday Adayı Ali Acar ve ilk fotoğrafın kahramanlarından CHP Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay'a yüklendi.

"KİM ÇEKTİ BUNLARI? VEBAL SİZE KALIR..."

Özlem Gürses Twitter hesabından "Ali Bey ve Azade Ay hanım, bu fotoğrafları kim çekti ve size hangi yöntemle gönderdi ? Buna yanıt vermediğiniz sürece bu olayda vebal size kalır... kim çekti bu fotoğrafları?" ifadelerini kullandı.

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