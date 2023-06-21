CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığına karşı çıkan CHP'li Engin Altay'ı hedef aldı. Altay'ın yedi dönemdir vekil seçildiğini belirten Yanardağ, "Kusura bakmasın da önce kendisi değişsin. Yedi dönemdir vekillik yapıyor, grup başkanvekili ya da meclis başkanvekili yapılmayınca neden değişim aklına geldi merak ediyorum" diye konuştu.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bozguna uğrayan CHP, beş parti ile ittifak yapmasına rağmen milletvekili sayısını düşürdü. CHP'nin tabanında büyük bir rahatsızlık oluşurken seçmenler, yıllardır koltuğunu bırakmayan ve yine bırakmayacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na karşı 'topyekün değişim' diyerek isyan bayrağını açtı.

Tüm bunların yanında, CHP'de 10 sene grup başkanvekilliği yapan İstanbul Milletvekili Engin Altay, 28 Mayıs seçiminin ardından partide görev tekliflerini kabul etmedi. "Çekilmeyi bilmek lazım" diyen Altay, bu cümleyi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında da söylediğini ifade etti. Partide kendisinden başka çekilen kimsenin olmadığını belirten Altay, "Örgütü rahatlatmak lazım. Ama 'Yeni yüzler gelsin' derken, yeni MYK gibi olmaması lazım" diyerek eleştiride de bulundu.

"YEDİ DÖNEM VEKİLLİK YAPARKEN NEDEN DEĞİŞİM DEMEDİN?"

Altay'ın bu sözleri CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı kızdırdı. Altay'ın yedi dönemdir vekil seçildiğini belirten Yanardağ, "Kusura bakmasın da önce kendisi değişsin. Yedi dönemdir vekillik yapıyor, grup başkanvekili ya da meclis başkanvekili yapılmayınca neden değişim aklına geldi merak ediyorum" diye konuştu.

Yanardağ açıklamasında şunları söyledi:

"Vallahi Engin Altay kusura bakmasın da önce kendisi değişsin. 7 dönem vekillik yapan Engin Altay, grup başkanvekili ya da meclis başkanvekili yapılmayınca neden değişim aklına geldi merak ediyorum. Kusura bakmasın. Değişim şart ama nasıl bir değişim? Yine Abdüllatif Şenerler Cihangir İslamlar vs. bir takım sağcılar, bu partiyle bağı olmayan insanları Meclis'e taşıyacaksınız, bir tane işçi yok CHP listelerinde."

ENGİN ALTAY VE CHP'DEKİ KOLTUK SEVDASI

Kılıçdaroğlu değişim beklentisini bu şekilde savuşturmak istese de milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimler de parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini gözler önüne serdi. Listedeki iki isim yedi dönemdir, üç isim altı dönemdir, yedi isim beş dönemdir ve 14 isim de dört dönemdir milletvekilliği yapıyor. CHP İstanbul Milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Engin Altay yedi dönemdir görevde olan isimler olarak dikkat çekiyor.