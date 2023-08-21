Sabahın Sultanı Seda Sayan programının yeni sezon tarihi belli oldu. Programın takipçileri 'Seda Sayan ne zaman başlıyor 2023?' sorusuna cevap ararken, Hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programı Sabahın Sultanı Seda Sayan'da sağlık, beslenme, müzik ve ilişkilere dair konular işleniyor. Seda Sayan, yeni sezonda da ünlü konuklarıyla izleyicisiyle buluşamaya hazırlanıyor. İşte Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon tarihi

SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?



Sabahın Sultanı Seda Sayan rogramı yeni sezonda da Star TV'de izleyicisi ile buluşacak. Seda Sayan yeni sezon bölümüyle 28 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan, 1962 yılında İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Assolist Cemal Coşar ile bir dönem şan çalıştı. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu.

Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 04.01.1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi.

Seda Sayan, 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30.12. 1962 olarak değiştirdi. 2022 Nisan ayında bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.