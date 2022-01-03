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Medya

Sabahın Sultanı Sabah Seda Sayan bugün yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Star yayın akışı

Sabah'ın Sultanı Seda Sayan programı bugün Star TV yayın akışında yer almadı. Programı izleyenler 'eda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Sabah Seda Sayan bugün yok mu?' sorularına arama motorlarında cevap aramaya başladı. Kanalın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada programa ara verildiği belirtildi. İşte Star yayın akışı ve konu ile ilgili detaylar...

3 Ocak 2022 Pazartesi 14:18 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:18
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Star'da yayınlanan Sabah'ın Sultanı Seda Sayan bugün başlaması gereken saatte ekrana gelmedi. Star yayın akışında da yer almayan programı takip edenler "Sabahın Sultanı Sabah Seda Sayan bugün yok mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Seda Sayan programı neden yok? İşte Star yayın akışı

SABAHIN SULTANI SABAH SEDA SAYAN BUGÜN YOK MU?

Sabah'ın Sultanı Seda Sayan programı bugün Star TV yayın akışında yer almadı. Onun yerinde Kaderimin Oyunu dizisi tekrar bölümü ekrana geldi.

SEDA SAYAN PROGRAMI NEDEN YOK?

Seda Sayan'ın sezon başından beri sunduğu "Sabahın Sultanı" programı bu sabah ekrana gelmedi.

Ünlü sanatçı Seda Sayan'dan kötü haber geldi. Sayan koronavirüse yakalandı. Öte yandan Seda Sayan'ın programına koronavirüs nedeniyle ara verildi.

Tv100'ün haberine göre Seda Sayan'ın yılbaşı akşamı Bakırköy'de bir mekanda sahne alan Sayan'ın kovide yakalandığı ortaya çıktı.

Star'ın Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre programa kısa bir sağlık arası verildiği duyuruldu. İşte o açıklama;

Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek...

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Kaderimin Oyunu

12:30 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

00:30 Annemizi Saklarken

03:00 Kaderimin Oyunu

05:30 Söz

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