24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, İnsan Ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğin oldu.

"BABAMIN KANI GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIN KANINDAN ASLA DEĞERLİ DEĞİLDİR"



Resullullah vefat ettiğinde Hz. Ömer kılıcını çekti ve dedi ki: 'Her kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum.' Bu tavrı Filistinliler o kadar iyi ortaya koyuyor ki kendimizden utanmalıyız. İsmail Heniyye'nin mekanı cennet olsun. O kazandı, biz kaybettik. İstediği şeyi kazandı. Ama bedava nutuk atarak olmadı. Bütün hayatı o çizgi üzerinde duruyordu. Arkadan üç evladını dört torununu kaybeden geriye iki evladı kalmış ve o evlatlardan birinin babası öldükten sonra verdiği ifade: 'Babamın kanı Gazze'de öldürülen çocukların kanından asla değerli değildir.' Bu cümleyi bütün hayatını, söylemlerini Allah rızası için ortaya koyan bir insan söyleyebilir. Bizler öne çıkmak, yüksekte bulunmak, köyde ev yapmak, yazlık almak, arabanın modelini yükseltmek, çocukların hayatını garantilemek gibi şeylerle uğraşıyoruz. Çok yakın zamanda enerjimiz bunlara gitti. Filistin'in, Gazze'nin ve mazlumların yanında yer alacak enerjimiz kalmadı. Bunları insanların yanında konuştuk ama sofraya geldiğimizde rahat bir şekilde karnımızı şişirdik. Hakikat bu. Müminler sirkelenmeli. Önce İslam'ı birey olarak edep ve irfanımıza oturtmalıyız. Sonra süreci Allah'a bırakmalıyız.'