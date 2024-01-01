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Medya

Şehitlerimiz için milli yas isteyen Özel ve İmamoğlu'ndan 'vur patlasın çal oynasın'lı yılbaşı kutlaması

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 askerimiz için milli yas ilan edilmesini isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programında oyun havasıyla sahnede eğlenmesi tepkilere neden oldu. İmamoğlu ve Özel'in bu ikiyüzlü tavrına 'Samimiyetsizler' yorumları geldi.

1 Ocak 2024 Pazartesi 14:15 - Güncelleme:
Şehitlerimiz için milli yas isteyen Özel ve İmamoğlu'ndan 'vur patlasın çal oynasın'lı yılbaşı kutlaması
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 12 askerlerimiz için milli yas ilan edilmesini isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programda oyun havaları eşliğinde eğlendi. Gazze'de binlerce masum katledilirken ve şehitlerin acısı henüz tazeyken muhalefetin 'eğlence tertibi' sosyal medyada tepki çekti.

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 askerimizin ardından başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, art arda yaptıkları açıklamalar ile milli yas ilan edilmesini istedi.

TBMM'de ortak bildiriye, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile birlikte imza atmayan CHP'nin bu talepleri ciddiye alınmasa da muhalif kesimde bir kampanyaya dönüştürülmeye çalışıldı.

ÖZEL VE İMAMOĞLU YILBAŞI EĞLENCESİNE KATILDI

Şehit cenazeleri bir bir kalkarken siyasi rant için milli yas isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programda ise eğlendi.

Gazze'de binlerce masum katledilirken ve şehitlerimiz acısı henüz dinmemişken verilen bu görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

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