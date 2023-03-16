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Medya

Sel üzerinden algı operasyonu! CHP medyasını aklamaya kalkan Özgür Özel rezil oldu

İletişim Başkanlığı, sel felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP medyasının yalanını ifşa etti. Algı operasyonu boşa çıkan CHP medyasını kurtarma rolünü üstlenen CHP'li vekil Özgür Özel ise rezil oldu.

16 Mart 2023 Perşembe 17:49 - Güncelleme:
Sel üzerinden algı operasyonu! CHP medyasını aklamaya kalkan Özgür Özel rezil oldu
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Şanlıurfa'daki sel felaketinde ardından, CHP medyası "Sel sularının doldurduğu alt geçidi Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı." şeklinde asılsız haberler yaydı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, alt geçidin 2013 yılında hizmete açıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2022'de katıldığı açılışın viyadük açılışı olduğunu ortaya çıkararak yalanları çürüttü.

CHP medyasını kurtarmak için kolları sıvayan Özgür Özel Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasını manipüle etmeye çalışarak, "Kurumlar birbirini yalanlıyor" şeklinde mesnetsiz açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'İN YALANI ELİNDE PATLADI

Halk TV'deki bir programda konuşan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, sel suyunun doldurduğu alt geçidin 2022'de değil, 2013'te hizmete açıldığını söyledi.

Terkoğlu, 3 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı açılış programında, iki viyadüğün açıldığını ifade ederek, Özel'in yalan söylediğini gözler önüne serdi.

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