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Medya

Selçuk Bayraktar bu sözlerle duyurdu: Milletimiz asla affetmeyecektir!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından demokrasi tarihine kara bir leke olan 27 Mayıs Darbesi hakkında paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar paylaşımında, 'Milletimizin kararına saygı duymayanları Milletimiz asla affetmedi ve affetmeyecektir!' dedi.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:43 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar bu sözlerle duyurdu: Milletimiz asla affetmeyecektir!
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Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olan 27 Mayıs Darbesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bayraktar, söz konusu darbenin yıldönümünde, merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmetle yad etti.

SELÇUK BAYRAKTAR: MİLLETİMİZ ASLA AFFETMEYECEKTİR!

Milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti.

Darbelere karşı milletin iradesine dikkati çeken Selçuk Bayraktar, "Milletimizin kararına saygı duymayanları Milletimiz asla affetmedi ve affetmeyecektir! Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs Darbesi'nin yıl dönümünde merhum Adnan Menderes'i ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

ÜZERİNDEN 63 YIL GEÇTİ

Türk demokrasi tarihinde 'kara bir leke' olan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 63 yıl geçti.

1946'nın Ocak ayında kurulan ve Mayıs 1950'de halkın büyük desteğini alan Demokrat Parti (DP), 27 yıllık tek parti dönemini sona erdirdi.

"Yeter söz milletin" sloganıyla halkın karşısına çıkan DP'nin ilk icraatlarından biri, Arapça ezanı serbest bırakmak oldu. Haziran 1950'de yapılan düzenlemenin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından onaylanmasıyla CHP'nin 1932'de çıkardığı "Türkçe ezan düzenlemesi" kaldırıldı.

Siyaseten güçlü şekilde icraata başlayan DP hükümeti, Haziran 1950'de darbe hazırlığı yapıldığı gerekçesiyle TSK'nın komuta kademesini emekliye sevk etti. Emekliye ayrılan isimler arasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile 15 general ve 150 albay yer aldı.

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