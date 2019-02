Sen Anlat Karadeniz 43.yeni bölüm fragmanı! Son 42. Son bölümde bölümünde Yiğit, Tahir'in peşinde -İzle

Sen Anlat Karadeniz destansı hikayesiyle izleyiciyi Atv ekranlarına kilitliyor. Sen Anlat Karadeniz 42.son bölümün de bu söz diziye damgasını vurdu. Sevdan eğer bir nefes ise ancak sen öldüğünde seni terk eder. 43.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz dizisinin güçlü oyuncu kadrosu kimlerden oluşur. 42.son bölümde yaşananlar Nazar ve Murat birbirlerine kenetlenirken Cemil ve Saniye evladı nazarı bir kalem de silmişlerdir. Tahir Vedat’ın Babasının kim olduğunu öğrenir. İşte Merakla beklenen 43.yeni bölüm fragmanı ve 42.son bölümünü haberimizde bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 42.YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

"Beni durdurmak istiyorsan vurabilirsin..."

Sen Anlat Karadeniz 42.bölümünde bu hafta; Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır. Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir. Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur. Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.

SEN ANLAT KARADENİZ 41.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Sen Anlat Karadeniz 41.son bölümünde; Ayrılık da sevdaya dahil Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİ OYUNCULARI

ULAŞ TUNA ASTEPE (TAHİR KALELİ) KİMDİR?

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

İREM HELVACIOĞLU (NEFES ZORLU) KİMDİR?

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.