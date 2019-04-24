Sen Anlat Karadeniz 50. Yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 49. son bölümde neler yaşandı?

Sen Anlat Karadeniz’in 50. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölümünde olaylar bitmiyor. Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde Tahir Nefes’e açıklama yapmaya çalışır ve “Nefes bak Hazan Hanım’ın…” derken Nefes sözünü keser ve “Ne kadar güzelmiş ismi, kim bu Hazan?” diye Tahir’in üstüne gider. Hazan “Ben.” der fakat Nefes “Sen sus.” diye çıkışır. Murat “Yandık.” diyerek durumu ortaya koyar. Hazan babasının evine döner. Hazan “Hoş geldin” sözüne karşılık vermeden eve girer. Nefes ile Tahir hastaneye gider. Nefes Tahir’e “Çok korkuyorum. Ya doğruysa. Bebeğimiz...” der.

SEN ANLAT KARADENİZ 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in 50. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 49. BÖLÜM ÖZETİ

Nefes, Tahir'i hiç beklemediği bir halde yakalar. Tahir için durumu açıklamak yeterince zor değilmiş gibi, Deli Hanife'nin işin içine girmesi olayı iyice çıkmaza sokar. Tahir için Nefes'e kendini affettirmek sandığından zor olur. Kaleliler iş dünyasındaki yeni rakiplerini fazla küçümseyince beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. Fatura Murat'a kesilirken, Murat'ın Mustafa'dan yediği dayak aileye sırtını dönmesine sebep olur. Tahir'in unutmaya çalıştığı karabasan Nefes'in rahatsızlanmasıyla tekrar ortaya çıkar. Tahir artık Nefes'e Vedat'tan gelen sırrı açıklamak zorundadır, Nefes ise Vedat'ın hayaletiyle yüzleşmek...

YABANCI YOUTUBE FENOMENLERİNİN SEN ANLAT KARADENİZ MERAKI

ATV’nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi "Sen Anlat Karadeniz" Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor. Öyle ki dizinin fanları arasında yabancı seyirciler de bulunuyor. Bunun en güzel örneği ise "Sen Anlat Karadeniz" şarkılarının yabancılar tarafından da dijital platformlarda beğenilmesi, takip edilmesi, yorumlanması ve paylaşılması...

Dizinin 4. Bölümünde Öykü Gürman'ın seslendirdiği "Oy Beni Vurun Vurun" şarkısı Youtube'da tıklanma rekoru kırıyor. Şimdiden 50 milyon kez dinlenen şarkıyı yabancı Youtube fenomenleri de sayfalarında paylaşıp, yorumluyor. Şarkının anlamını bilmeseler de Öykü Gürman'ın dokunaklı sesi ve dizinin duygusal sahnelerinden oluşan klibi hayranlıkla yorumladılar. Youtube fenomeni Kebin Son klibi yorumlarken "Öykü Gürman'ın sesi çok güzel. Çok hüzünlü söylüyor" ifadelerini kullanıyor.

KARADENİZ ANLATTI TÜM TÜRKİYE İZLEDİ!

Sen Anlat Karadeniz tüm kategorilerde birinciliğini ilan etti!

Tüm Kişiler'de %14,80 izlenme oranı ve %37,71 izlenme payı, AB'de %9,06 izlenme oranı ve %25,84 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %11,76 izlenme oranı ve %28,17 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Geçen sezonun adından sıkça söz edilen reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz bu sene de kendi gününde ve saatinde birinciliği kimselere kaptırmamaya devam ediyor. Dizi, Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkânsız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.