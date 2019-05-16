Sen Anlat Karadeniz 52. Yeni bölümü bugün neden yok? Sen Anlat Karadeniz 52. Yeni bölüm ne zaman?

Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz erken final mi yapıyor? Sen Anlat Karadeniz’in 52. Yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacak olması hayranlarını üzdü. Vatandaşlar, ‘Sen Anlat Karadeniz 52. Yemi bölüm 15 Mayıs 2019 neden yayınlanmayacak? Sen Anlat Karadeniz 52. Yeni bölüm ne zaman?’ sorularına yanıt arıyor. Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölümü önümüzdeki haftaya ertelendi. 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü Galatasaray-Aksiharspor arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçı dolayısıyla Sen Anlat Karadeniz 52. Yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Önümüzdeki haftaya ertelenen dizinini 52. Bölümü 22 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacak. İşte haberimizin detayları…

SEN ANLAT KARADENİZ BUGÜN NEDEN YOK?

Sen Anlat Karadeniz dizisi bugün Türkiye Kupası Finali Akhisarspor - Galatasaray maçı nedeniyle bu hafta izleyici karşısına çıkmayacak.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Anlat Karadeniz, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa batan gemiden sağ çıkmayı başarır; ancak tayfalar için aynı şey söz konusu değildir. Kaleliler telafisi olmayan kayıplarının yasını tutarken tüm aile birbirine daha da kenetlenir. Tahir gemiyi batıranın Genco olduğunu öğrenince hesap sormak için onun organize ettiği partiyi basar. Orada Murat'la karşılaşan Tahir için artık sorun Genco olmaktan çok ötedir. Tahir şimdi kardeşini kurtarmanın derdindedir. Yiğit, Hazan öğretmenini yere göğe sığdıramazken Tahir'in onu korumak için yaptıkları, küçük çocuğun babasına ilk kez tavır almasına sebep olur. Yiğit ortadan kaybolur. Nefes ve Tahir'in onu buldukları yerde ise hepsi için ayrı bir sınav başlayacaktır.