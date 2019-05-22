Sen Anlat Karadeniz 53. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Atlat Karadeniz 52. Son bölüm cehennemin fitili ateşlenir!

Sen Anlat Karadeniz 53. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz’de nefesler tutuldu. Sen Anlat Karadeniz 52. Son bölümünde izleyicileri şoke edecek gelişmeler yaşanır. Nefes, Melek ve Genco'yu bir arada görünce genç kızın hayatında ters giden bir şeyler olduğunu sezinler. Nefes, Melek'e neler olduğunu öğrenmek için harekete geçerken, Melek'in kaçışının bedelini Nilüfer öder. Tahir, Murat'ı içine bulaştığı beladan kurtarmak isterken onu daha büyük bir uçuruma yuvarladığının farkında değildir. Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören Genco onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler. İşte Sen Anlat Karadeniz 53. Yeni bölüm fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz 52. Son bölümü sizlerle…

SEN ANLAT KARADENİZ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Sen Anlat Karadeniz’de 48. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sitemizden takip edebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tahir ve Nefes’in aşkından Vedat’ın bir anda ortadan kayboluşuna kadar tüm detayları öğreniyor. Düşmanlarını iyi tanımak isteyen Genco korkunç bir plan yapıyor ve Kaleliler’in gemisini batırıyor. Mustafa’nın da olduğu geminin batışı Kaleli ailesinde büyük yıkıma sebep oluyor. Asiye, Mustafa için çok korkuyor gözyaşları içinde Nefes ile beraber sahile gidiyorlar. Tahir onları sakinleştirmeye çalışıyor. Sahile 2 ceset getiriliyor. Ceset torbalarının içi büyük acı ile açılıyor. Gemide görev alan 2 tayfa da hayatını kaybediyor. Mustafa ise gemiden sağ çıkmayı başarıyor. Kaleli ailesi buruk da olsa rahat bir nefes alıyor. En zor görev de Tahir’e düşüyor. Tahir, tayfaların ailelerine nasıl söyleyeceğini düşünüyor. Kaleliler cenaze işleri ile de ilgileniyorlar. Ailelere de destek olmak istiyorlar. Kaleliler birbirlerine daha da sıkı sıkıya kenetleniyorlar. Tahir, Nefes hayatında olduğu için bir kez daha şükrediyor.

TAHİR GENCO’YA SİLAH ÇEKİYOR

Tahir gemiyi batıranın ve tayfaların ölümüne sebep olanın Genco olduğunu öğreniyor. Bu sırada Genco ailesi ile bir kutlama organize ediyor. Hazan da orada. Hatta Hazan partiye gelir gelmez babasına gemiyi batırıp batırmadığını soruyor. Tabi bu sırada Tahir de hesap sormak için hazırlıklarını tamamlıyor. Genco’nun adamlarını döven Tahir, Genco’ya silah çekecek kadar yaklaşıyor. Ancak Tahir’i orada bir sürpriz bekliyor. O da Murat

TAHİR VE NEFES İÇİN YENİ SINAV

Yiğit, öğretmeni Hazan’a olan hayranlığını dile getirmek için bulduğu her fırsatı kullanıyor. Hatta Hazan yüzünden ilk kez babasına tavır alıyor. Yiğit bir kez daha kayboluyor. Nefes ve Tahir aramaya koyuluyorlar. Ancak bulduklarında karşılaştıkları manzara onları daha da büyük çıkmaza sokuyor.

FİKRET VEDAT'IN HATALARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

Fikret, Vedat'ın hataları temizlemeye kaldığı yerden devam ederken karşısına çıkan bilgi hem Nefes'i hem Tahir'i ilgilendirmektedir.

VEDAT'TAN GİDERAYAK TAHİR'E SÜRPRİZ

Nefes ve Tahir'in aşkları sonunda meyvesini verir. Nefes hamiledir, ancak Vedat giderayak bir sürpriz yapmış ve Tahir'in eline yeni bir bomba bırakmıştır.

SEN ANLAT KARADENİZ 46. BÖLÜM ÖZETİ

Murat ve Nazar için beklenen gün geliyor. Düğün günü Nazar’ın gözleri ailesini arıyor. Ve annesi ile ablası ile kucaklaşıyor ama babası gelmiyor. Murat ise düğün heyecanı ile ayakta durmakta bile zorlanıyor. Nazar ve Murat düğün salonuna büyük heyecanla çıkıyor. Tahir ve Nefes’in konuşmaları ile herkes sevgiyle doluyor. Nazar’ın gerginliği ise herhalinden belli. Nazar gelin odasına giderek ağlayarak takıları çıkarıyor. Murat Nazar’ın yokluğunu fark ettiğinde Nazar oradan koşarak uzaklaşıyor. Murat arayıp nerede olduğunu soruyor. Nazar ‘yapamayacağım affet beni’ diyor. Murat Nazar’ın gidişi ile büyük yıkım yaşıyor. Hatta intihar etmeyi bile düşünüyor. Ama ağabeyi Tahir onu bu kararından döndürüyor.

NEFES HAMİLE

Nefes hamile kaldığını öğreniyor. Yaptığı gebelik testini Asiye ile paylaşıyor. Sevinç içinde Tahir ile de bu haberi paylaşmak için akşamı bekliyor. Akşam yemeğinde Tahir sürprizden habersiz eve geliyor. Nefes’in hamile olduğunu ve Yiğit’e bir kardeş geldiğini duyuyor. Bu sevinçle Nefes’e sarılıyor. Nefes ve Tahir inanılmaz bir mutluluk yaşıyor.

NEFES VE ASİYE’NİN İŞBİRLİĞİ

Tahir ve Mustafa İstanbul’a gidiyor. Nefes ve Asiye onlara öz açtırmamak için işbirliği yapıyorlar. Asiye ve Nefes eşlerini sürekli arayarak yanlarında duydukları kadın seslerinden farklı manalar çıkarıyorlar. Tahir ve Mustafa için işler oldukça zor gidiyor.

VEDAT: NEFES’E BIRAKTIĞIM HEDİYEYİ BEĞENDİN Mİ?

Cemal Kaptan Tahir’e adına bir zarf geldiğini ve zarfı masasını bırakacağını söylemişti. Tahir bu zarfı aldığında başına gelecekler habersiz bir video kaydı olduğunu anlıyor. Videoda Vedat, Tahir’e her zaman bir B planı olduğunu söylüyor. Ayrıca Nefes’e bıraktığı hediyeyi beğenip beğenmediğini soruyor.

YABANCI YOUTUBE FENOMENLERİNİN SEN ANLAT KARADENİZ MERAKI

ATV’nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi "Sen Anlat Karadeniz" Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor. Öyle ki dizinin fanları arasında yabancı seyirciler de bulunuyor. Bunun en güzel örneği ise "Sen Anlat Karadeniz" şarkılarının yabancılar tarafından da dijital platformlarda beğenilmesi, takip edilmesi, yorumlanması ve paylaşılması...

Dizinin 4. Bölümünde Öykü Gürman'ın seslendirdiği "Oy Beni Vurun Vurun" şarkısı Youtube'da tıklanma rekoru kırıyor. Şimdiden 50 milyon kez dinlenen şarkıyı yabancı Youtube fenomenleri de sayfalarında paylaşıp, yorumluyor. Şarkının anlamını bilmeseler de Öykü Gürman'ın dokunaklı sesi ve dizinin duygusal sahnelerinden oluşan klibi hayranlıkla yorumladılar. Youtube fenomeni Kebin Son klibi yorumlarken "Öykü Gürman'ın sesi çok güzel. Çok hüzünlü söylüyor" ifadelerini kullanıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkânsız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.