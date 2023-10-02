Serap Paköz ne zaman başlıyor 2023? sorusu, faili meçhul olayların aydınlatılmaya çalışıldığı programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Star TV'nin gündüz kuşağı programlarından Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen "Gerçeğin Peşinde" izleyicileri, programın yeni sezonda yayında olmaması nedeniyle araştırmalarını sürdürüyor. Hafta içi saat 13.00'da ekrana gelen programın son bölümü Mart ayında yayınlanmıştı. Peki Serap Paköz ne zaman başlıyor 2023? Star Tv Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı yayından kalktı mı?

SERAP PAKÖZ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?



Star TV'nin gündüz kuşağında Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen "Gerçeğin Peşinde" programının yayından kaldırıldığı ortaya çıktı.

Bloom Medya imzalı programda faili meçhul dosyaların karanlık yüzleri aydınlatılmaya çalışılıyor ve kayıplar bulunuyordu. 23 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenirken programın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Avukat ve Adli Tıp Uzmanı görüşlerinin de yer aldığı programın yeni sezon akıbeti henüz bilinmiyor. Daha önce TV8'den Star TV'ye geçen programın farklı bir kanala geçip geçmeyeceği ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.