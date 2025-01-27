24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili ve Birleşmiş Milletler Barış Elçisi Av. Serkan Bayram oldu.

"BİR AİLE VE EVLATLARI GÖZ GÖRE GÖRE O ANDA HEP BERABER ONA HAZIRLANIYOR..."

'Geçen hafta Bolu'da da elim bir yangın oldu. İçimiz, yüreğimiz yandı. 78 tane canımız Hakk'a yürüdü. Bunun yarısı küçük evlatlarımız. 36 çocuk. İçler acısı. Düşünebiliyor musunuz bir aile, evlatlarıyla beraber göz göre göre ölüme hazırlanıyor. Allah kimseye yaşatmasın. Ben damdan düşen birisi olarak bunu söylüyorum. Bunu yaşadım. Çok zor bir hayat. İhmaller zincirinin sonucudur. Son dönemde de görüyoruz tartışılanları. Herkes topu birbirine atıyor. Ama ortada giden canlar var. Aslında bu daha çok acıtan bir şey değil mi? Hukuki, adli, idari soruşturmalar yapılıyor. Gözaltılar, kusurlu ve suçlu olanlar için gereken yapılacaktır. Ondan en ufak bir şüphemiz yok. Ben daha çok insanların vicdan açısından bakmasını yeğlerim. Vicdanen, biz kafamızı yastığa koyduğumuzda rahat uyuyabiliyor muyuz? Buna bakmamız gerekiyor. Asıl bence en büyük mahkeme, en büyük polis vicdandır. Hele ki bizler temsil makamında milletvekilleri, bakanlarımız, idare alanda olanlarımız, hepimiz için geçerli. Daha çok sorumluluğumuz var. Daha çok öngörülebilir hareket etmemiz gerekiyor, daha çok tedbirlere ağırlık vermemiz gerekiyor. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Bazen hiç ummadık yerden de kazalar gerçekleşebiliyor ama burada ciddi bir ihmaller zinciri olduğu ortada. Yangın ünitesi yok, yağmur sensörleri çalışmıyor, alarm çalışmıyor, tamamen bir feceat. Göz göre göre bu insanlar gitti maalesef. Allah bir daha yaşatmasın. Ülkemizi depreminden, afatından, musibetlerden korusun. İç dünyamda Ocak ve Şubat aylarından biraz çekiniyorum. Bu sene bunu yaşadık. Geçen sene bu zamanlara yakın işte Erzincan memleketimizde maden Kazası oldu. Nice işçiler göçük altında kaldı. Kaç günler, aylar enkazlarına ulaştırmaya çalıştı. Ondan önceki sene 6 Şubat depremi 11 ilimizde oldu. Deprem de yangın da gece oldu. Biraz işin manevi boyutuna bakmamız lazım. Allah'ın vermiş olduğu ikazları da iyi almamız gerekiyor. Toplum olarak ciddi şekilde silkelenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gidişatımız gidişat değil. Manevi açıdan ciddi olarak silkelenmemiz gerekiyor.'