SETA Genel Koordinatörü Duran: AK Parti'nin gücü milletin taleplerine cevap üretebilmesindedir

Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün 24 TV'de yayınlanan 24 TV Arafta Sorular programına konuk olan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.



"AK PARTİ'NİN GÜCÜ, SÜREKLİ OLARAK MİLLETE, SEÇMENE ULAŞABİLMESİNDEDİR"

'AK Parti'nin gücü, sürekli olarak millete, seçmene ulaşabilmesindedir. Sürekli onların isteklerine ve taleplerine cevap üretebilmesindedir. Aynı zamanda milletin değerlerini modern dünya ile bir araya getirerek cevaplar üretmesidir. Bu dinamizm bu hız ve adaprasyon kabiliyeti AK Parti'nin çok önemli bir özelliğidir. Türkiye'de 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde uyguladığı ekonomi politikası Batı ile ilişkiler anlamında baktığımız ile 15 Temmuz 2015'ten sonraki AK Parti arasında farklar var. Dünyadaki şartlar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedir diye baktığınızda AK Parti kendisini adapte edebilen bir parti. Bütün bu dinamizmin sebebi ve güçlü bir liderin siyasi dehasıyla AK Parti başarısını ortaya koyabiliyor. Yeni bir yerel seçimle karşı karşıyayız. 2023 seçimlerinden yeni çıktık. Kolay giden bir seçim değildi. Ekonomi açısından baktığımızda sıkıntılar olan bir dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hepsinin birleşmiş olmasına rağmen %52 oy alarak çıkmasını bildi. Yeni seçimler için AK Parti kendi adaylarını belirlemeye başladı. 'Türkiye Yüzyılı' kavramıyla ortaya yeni bir hedef koyması AK Parti'nin kendisini yenileyebilme özelliklerinden bir tanesidir.'

"BÜTÜN BATI DEĞERLERİ AYAKLAR ALTINA ALINARAK HARVARD REKTÖRÜ ZORLA İSTİFA ETTİRİLDİ"



'Bütün değerleri ayaklar altına alan kirli bir katliam var. İnsanlar siviller ve öldürülüyorlar. Bu dünyanın gözü önünde oluyor. Dünyanın gözü önünde, dünyanın en büyük gücü olan ABD'nin uçak gemilerinin gözetiminde çocukların öldürülmesinden bahsediyoruz. Bunun ne kadar büyük bir etkide olacağını Batı farketmiş durumda değil. Bütün Batı değerleri ayaklar altına alınarak Harvard rektörü zorla istifa ettirildi. Özgür olması beklenen bir üniversitede 'Siyahi' rektörün zenci olarak aşağılayıp, hakaretlere uğratarak canına okudular. O insan istifa etmek zorunda kaldı. Ne yaptı? 'Soykırım uygulanıyor' ya da 'İsrail terör devleti' mi dedi? Hayır. Okulun Filistin lehine gösteri yapmasına izin verdi. Nerede kaldı özgürlük? '

"AK PARTİ, KENDİNE HAS BİR PARTİ"



'AK Parti nedir, nereden geldi, ben nasıl görüyorum? AK Parti, kendine has bir parti. Türk siyasi hayatına baktığımızda, AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ölçeğinde siyasette başarı göstermiş bir parti göremeyiz. Demokratik seçimlerle 25 yıl boyunca birçok noktada Türkiye'yi dönüştüren kesintisiz iktidarı ortaya koyuyor. Belli aralıklarla çıkan tartışmaların ve sonucunda tekrar ona dönülmesinin sebebi AK Parti'nin muktedir bir parti olmasıdır. Diğer sebebi Türkiye'de halkın tercihi ile seçilen siyasi parti ve onun liderinin Türkiye'yi birçok farklı noktaya getirebilecek gücü elde etmiş olmasıdır.'