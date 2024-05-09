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Medya

Sevan Nişanyan'dan skandal sözler! Okul müdürünü katleden öğrenciyi savundu

Türk halkının milli ve manevi değerlerine hakaret etmek için fırsat kollayan Sevan Nişanyan, yine haddini aştı. Eyüpsultan'daki okul müdürü cinayeti ile ilgili paylaşımda bulunan Nişanyan, öğretmen katili öğrenciyi överek yeni skandala imza attı. Bununla da yetinmeyen Nişanyan Atatürk'e de hakaret etti.

9 Mayıs 2024 Perşembe 07:58 - Güncelleme:
Sevan Nişanyan'dan skandal sözler! Okul müdürünü katleden öğrenciyi savundu
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Türkiye, Eyüpsultan'da yaşanan korkunç cinayet ile sarsıldı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan uzaklaştırılan Irak asıllı öğrenci, 5 ay sonra okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasına girerek silahla ağır yaraladı.

OKUL MÜDÜRÜ KURTARILAMADI

İbrahim Oktugan hayatını kaybederken, kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 17 yaşındaki Yusuf. K. tutuklandı.

NİŞANYAN'DAN HADSİZ SÖZLER

Yürekleri yakan bu cinayet büyük tepkilere neden olurken sık sık Türk halkının milli ve manevi değerlerini hedef alan yazar Sevan Nişanyan'dan olayla ilgili skandal ve hadsiz açıklamalar geldi.

KORKUNÇ CİNAYETİ SAVUNDU!

Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinayeti savundu ve şu ifadelere yer verdi: Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir.

ATATÜRK'Ü DE HEDEF ALDI

11 yıllık okul hayatımda belki 60 öğretmen tanıdım. En az yirmisi kompleksli, sadist, cahil, içten pazarlıklı puştlardı. Birini dahi imha etmeğe cesaretim yetmediği için hep kendimi suçlarım.

Öldürülen İbrahim Bey'i tanımam etmem. Ama arkasına aldığı posteri iyi tanıyorum.

TEPKİLERE RAĞMEN ÇİRKİNLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Nişanyan açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden kendisine yönelik olarak gelen tepkilere aldırış etmeden sözlerinden geri adım atmayacağını da duyurdu.

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