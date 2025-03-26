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Medya

Sevilen diziler Tivibu'da

Televizyon platformu Tivibu, içerik kütüphanesini zenginleştirmeye devam ediyor. Sevilen diziler mart ayı itibarıyla Tivibu ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

IHA26 Mart 2025 Çarşamba 11:11 - Güncelleme:
Sevilen diziler Tivibu'da
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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, iyi yapımları izleyicilerin karşısına getiriyor. İzlenme rekorları kıran yerli ve yabancı diziler Tivibu Dizi Klasöründe yer almaya başlarken kullanıcılar diledikleri zaman bu özel içeriklere erişebiliyor.

Yıl sonuna kadar ilgiyle takip edilen birçok dizi ilk kez Tivibu Dizi Klasöründe izleyicilerle buluşacak. Tivibu Sinema ve Süper Paket aboneleri bu özel içerikleri seyredebilecek. Üstelik bu diziler Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleri ile izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

ABD'de en çok izlenen diziler arasına giren "Wild Cards", suçları çözmek için beklenmedik bir şekilde bir araya gelen iki zıt karakterin hikâyesine odaklanıyor. Rütbesi düşürülmüş, kurallara bağlı ancak kariyerini kurtarmaya çalışan dedektif Ellis ile keskin zekâsı ve kurnazlığıyla tanınan dolandırıcı Max, suç dünyasının karmaşık sorunlarını çözmek için iş birliği yapmak zorunda kalır. Birbirlerinden tamamen farklı geçmişlere sahip olsalar da her dava onları hem suçlulara hem de kendi kurtuluşlarına yaklaştırır. İki sezondan oluşan bu sürükleyici suç ve aksiyon dizisinin başrollerini Vanessa Morgan, Giacomo Gianniotti ve Michael Xavier paylaşıyor. Dizinin ilk sezonu 21 Mart, ikinci sezonu ise 25 Nisan tarihinden itibaren Tivibu ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Tivibu'nun dizi yelpazesinde öne çıkan diğer içerikler arasında ise "Blackshore", "The Castaways", "The Doll Factory", "The Archie" ve "Joan" gibi yeni yapımlar yer alıyor. BBC yapımlı 6 bölümlük bir mini dizi olan Blackshore, Fia isimli dedektifin travmatik geçmişiyle yüzleşirken bir cinayet ve kayıp vakasını çözümlemesini ele alıyor.

Yine BBC yapımlı bir dizi olan The Castaways, beraber tatile giden iki kız kardeşin maceralarını anlatıyor. Lucy Clarke'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan dizi bir sezondan oluşuyor. Klasörün öne çıkan diğer dizileri ise gerilim türündeki "The Doll Factory", tarihi drama türündeki "Archie" ve Game of Thrones'daki rolüyle tanınan Sophie Turner'ın başrolde olduğu "Joan" tüm bölümleriyle Tivibu ekranlarında izlenebiliyor.

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