Show TV yayın akışı 31 Aralık 2018 bugün canlı yayın Show TV yılbaşı programları neler var?

Show TV yayın akışı canlı yayını izleyiciler tarafından araştırılıyor. 31 Aralık bu akşam SHOW TV’de neler var, yılbaşı programları neler? Yeni heyecanı 31 Aralık akşamı yaşanacak. Vatandaşlar hazırlıklarını hızlandırdılar. 1 Ocak Salı gününün resmi tatil olması coşkuyu daha da arttırıyor. 31 Aralık akşamı bazı vatandaşlar dışarıda kutlamaya yaparken, bazıları dostları ve akrabaları ile beraber evde kutlamaya gerçekleştiriyorlar. Evde kutlama yapan vatandaşlar televizyonda hangi programların olduğunu merak ediyorlar. Yılbaşı programları 2019 yılında da yine dopdolu. Kanallar yayın akışlarını yeni yıl kutlamalarına göre düzenlediler. Show TV’de bu akşam Saat 20.00’de Çocuktan Al Haberi'nin fenomen ufaklıklarıyla gülüp, Aleyna Tilki ve Kibariye'nin şarkılarıyla eğlenecek. Tüm Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Çocuktan Al Haberi'nin minikleri ve ünlülerle bambaşka bir yılbaşı eğlencesi yaşanacak. Hemen ardından saat 21.45’te Güldür Güldür Show ekibiyle kahkahalar havada uçuşacak. 2019'a neşe ve coşkuyla girmek için şimdiden geri sayım başlayacak. Klip Show 2019 Pazartesi gecesi 01.00'de Show TV'de izlenecek. Show TV canlı yayın izleme linkine ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 KENDİNE İYİ BAK

10:30 KAYIP EFSANE

12:45 YILBAŞI SÜRPRİZİ

15:00 Zahide Yetiş’le

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çocuktan Al Haberi Yılbaşı Özel

01:00 Klip Show

Show TV’nin sevilen programı “Yılbaşı Sürprizi”, Buse İskenderoğlu’nun sunumu ile yıla damga vuran magazin olaylarını ekrana getiriyor.

Saat 20.00’de Çocuktan Al Haberi'nin fenomen ufaklıklarıyla gülüp, Aleyna Tilki ve Kibariye'nin şarkılarıyla coşacaksınız! Tüm Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Çocuktan Al Haberi'nin minikleri ve ünlülerle bambaşka bir yılbaşı eğlencesine davetlisiniz!

Hemen ardından saat 21.45’te Güldür Güldür Show ekibiyle kahkahalara boğulacaksınız. 2019'a neşe ve coşkuyla girmek için şimdiden geri saymaya başlayın!

31 Aralık Pazartesi akşamı Çocuktan Al Haberi Yılbaşı Özel saat 20.00’de, Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel saat 21.45’te Show TV’de!

Klip Show 2019 Pazartesi gecesi 01.00'de Show TV'de!

2019 YILI YILBAŞI PROGRAMLARI

Gülşen - Kıbrıs - 300 bin TL

Gülşen yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak. Megastar yılın ilk saatlerine kadar sürecek konserden 300 bin TL kazanacak.

Bülent Ersoy - Antalya - 350 bin TL

Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs - 110 bin TL

Serdar Ortaç - Kıbrıs - 250 bin TL

Yıldız Tilbe - Bursa - 350 bin TL

Hadise - Türkmenistan - 460 bin TL

Posta’da yer alan habere göre 31 Aralık'ta konser verecek ünlüler arasında en yüksek ücreti ise Hadise alacak.

Linet - Kıbrıs - 250 bin TL

Kenan Doğulu - Antalya - 400 bin TL

TV’DE NELER VAR?

KANAL D

Çocuklar Duymasın dizisi yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D’de olacak. Çocuklar Duymasın’a şarkılarıyla Suzan Kardeş, Ankaralı Coşkun ve Sinan Yılmaz renk katacak.

Çocuklar Duymasın yılbaşı özel bölümünde, Haluk ve Meltem yılbaşı planları savaşının tam ortasına düşer. Bir tarafta Gönül ve Tuna diğer tarafta Sultan Hanım ve Rıza vardır. İki taraf da Haluk ve Meltem’i kendi partilerine davet ettirmek için binbir türlü plan yapar. Şarkılar, türküler, korolar eşliğinde eğlenceli anlar yaşanır. Tüm ekip yeni yıl için bir araya gelir.

STAR TV

Sunuculuğunu Saba Tümer'in yaptığı, müzik ve eğlencenin bir arada olduğu “Star Yılbaşı Konseri”nde birbirinden yıldız isimler yer alacak.

Star'ın yılbaşı özel eğlence programında Emel Sayın, Demet Akalın, Çağatay Akman, Safiye Soyman, Mehmet Erdem, Cengiz Kurtoğlu, Rober Hatemo, Fettah Can, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Zara, Rubato&Ziynet Sali, Elif Kaya, Merve Özbey, Berkay Şahin, ve birbirinden ünlü isimler, Ahmet Selçuk İlkan şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

TRT 1

TRT1'deki ‘Aileler Yarışıyor'da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: ‘Elimi Bırakma'dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve ‘Kalk Gidelim'den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey'den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı'na gidecek.

SHOW TV

Çocuktan Al Haberi’nin birbirinden tatlı minikleri yılbaşı akşamı Show TV’de olacak. Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi isimlerinin konuk olacağı yılbaşı özel bölümünde miniklerle yarışacak ünlüler ise Aleyna Tilki, Kibariye ve Furkan Palalı olacak.

FOX TV

Ünlü çiftlerin katılacağı ‘Yaparsın Aşkım', İlker Ayrık'ın sunumuyla Fox'ta. Programın ünlü çiftleri: Demet Akalın-Okan Kurt, Berkay-Özlem Ada Şahin, Suat-Ahu Sungur.

TV8

TV8’de sevilen yarışma O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yer alcak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak.

ATV

ATV'de ‘Kim Milyoner Olmak İster' dünya şampiyonu kadın sporcularımızın yarışacağı bir bölümle ekrana gelecek ve herkes ödülünü Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.