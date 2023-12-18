Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün 24 TV'de yayınlanan 24 TV Arafta Sorular programına konuk olan Sanatçı Sinan Akçıl, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.



"BEN HİÇ "EKREM İMAMOĞLU YALAKASI" VEYA "ÖZGÜR ÖZEL YALAKASI" DİYE BİR LAF DUYMADIM. AMA TAYYİP ERDOĞAN İÇİN BU HEP VAR"



'Daha iyi anlamamız için yurt dışından örnekler veriyorum. Justin Timberlake, Justin Bieber, Rihanna gibi ünlüler destekledikleri isimleri açıklıyorlar. Mesela Donald Trump'ı hiç sevmediğini açıklayanlar var. Ama ben hiçbir zaman Justin Timberlake Şikago'da konser vermesin çünkü o başkanı sevmiyor diye bir şey duymadım. Öfkemizin, saygısızlığın sınırı yok. Seçim kampanyasında İstanbul Belediye Başkanlığı'na çoğu ünlü destek verdi. Ben hiç "Ekrem İmamoğlu yalakası" veya "Özgür Özel yalakası" diye bir laf duymadım. Ama Tayyip Erdoğan için bu hep var. Mesela bizim onu sevdiğimiz açıklamalar için çok enteresan bir diretme var "Onu sevemezsin bunu seveceksin" gibi. Ben de diyorum ki "Sevmiyorum, kusura bakmayın başka birini kendime daha yakın hissediyorum. Bu linçlik bir şey de değil. Ama ben partisan biri değilim. Toplumsal bir miting olduğunda elimde bayraklarla katılıyorum.'

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TEK BİR YÜREK OLARAK ZATEN YÖNÜNÜ HER ZAMAN BELİRLİYOR"



'Aslında Radikal İslamcılık çok büyük bir kitlede yok ama bence bizim öbür tarafta, diğer mahallede çok radikal bir öfke var. Gerek yok, kırmızı-beyaz, Türkiye Cumhuriyeti tek bir yürek olarak zaten yönünü her zaman belirliyor. Haksızlığı uğramış birçok insan olabilir. 20 yıl çok uzun bir süre ama bunun dışındaki kitlenin öfkesini anlamlandırmak pek mümkün değil.'

"ARTIK AVRUPA DAHİL KİMSE DİLSİZ ŞEYTAN OLMAYI KABUL ETMİYOR"



'Bence Gazze mevzusu bir siyasi partiye maal olacaksa adı insanlık ve vicdan partisi olmalı. İVP oluyor. İnanılmaz derecede görüntüler var ve aklım almıyor. Hiçbir devletin, hiçbir ulusun zamanında soykırıma uğradı diye soykırım yapmaya hakkı yoktur. Bence bir süre sonra kontrolden çıkacak kadar bir destek olacak ve bu şekilde giderse ülkeler kendi vatandaşlarından korkmaya başlayacaklar. Çünkü artık Avrupa dahil kimse dilsiz şeytan olmayı kabul etmiyor. Geçen gün Alman bir vatandaş gösteride 'Alman olmaktan utanıyorum.' diyerek pasaportunu yırttı. Bu sessiz uyanış bence gürültülü bir gerçekliğe dönüşüyor. Uzun vadede bir süre sonra ülkeler haksız yere katliam veya savaş açacakları zaman 'Böyle olmuştu ya bizde bunu yaşarsak.' diye geçmişten ve kendi halklarından korkarak bir kaç kere düşünecekler. O yüzden yine halk kendi kendini yönetmiş oluyor kendi tepkisini kendi vermiş oluyor.'