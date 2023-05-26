Sinan Oğan'dan Babacan'a ''çeyrekali'' göndermesi: Bir sürü vekil alanın adı neydi?

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verecek. İlk turda aldığı yüzde 5,2'lik oy oranıyla ikinci tura katılım şansını kaybeden cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyon tarafından hedef haline getirilen Oğan, skandal ithamlara maruz kaldı.

BABACAN, OĞAN'I HEDEF ALMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından Ali Babacan, bugün katıldığı canlı yayında, kendilerine destek vermeyen Oğan ile skandal şekilde alay ederek, "Bir seçimlik adayların adını hep unutuyoruz ya." ifadelerini kullanmıştı.

SİNAN OĞAN'DAN "ÇEYREKALİ" GÖNDERMESİ

Oğan akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında Babacan'a olay bir göndermede bulundu.

Babacan'ın adını kasıtlı olarak telaffuz etmeyen Oğan, "Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alanın adı neydi? Ha Ali Babacan." diye konuştu.

DEVA Partisi'nin Türklüğe karşı olduğunu vurgulayan Oğan, konuya ilişkin açıklamasında Babacan'ı şu sözlerle hedef aldı:

"Anayasanın 66'ncı maddesi mesela onu ben burada açıklayayım. Neden özellikle ifade ettik, 66 maddenin adresi Millet İttifakı'nda bir parti var. Eskiden AK Parti'de bakanlık da yapmıştı. Vallahi hiç çeyrek katkısı olmadan bir sürü vekil katkısı alan kimdi? Heh Ali Bey. Ali Babacan'ın partisinden Millet İttifakı'na dönük baskı vardı. Türklük tanımını oradan çıkaracağız diye biz bunun altını çizmekle hiç kimsenin bu maddeye dokunamayacağının altını çizmiş olduk. Bu millet ittifakına bir mesajımızdı. Bunlara laf etmek öyle kolay değil"