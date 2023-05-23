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Medya

Sinan Oğan'ın kararı dünya basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan şansını artırdı

2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayana Sinan Oğan'ın kararı dünya basınında gündem oldu. Oğan'ın 'zaferin anahtarını elinde tutuyor olabileceği' görüşünü paylaşan dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şansını artırdığını belirtti.

23 Mayıs 2023 Salı 08:55 - Güncelleme:
Sinan Oğan'ın kararı dünya basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan şansını artırdı
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan ve ilk turda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turla ilgili kararını verdi. Oğan, düzenlediği basın toplantısında, istişareler sonucu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Türkiye'deki seçim sürecini yakından izleyen dünya basını kararı son dakika notuyla okurlarına aktardı.

AL JAZEERA: ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Katar merkezli Al Jazeera, "Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı onayladı" başlığını kullandı. İlk turda üçüncü olan Oğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamada görevdeki mevcut Cumhurbaşkanı'nı destekleyeceğini söylediği belirtildi.

ASSOCİATED PRESS: OĞAN'DAN DESTEK ALDI

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, "Erdoğan, seçimlerin ikinci turu için üçüncü sıradaki aday Oğan'dan destek aldı" dedi.

Haberde şu notlara yer verildi:

Üçüncü sırada yer alan aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmen onayladı. Erdoğan'a verdiği destek cuma günü Türk liderle İstanbul'da yaptığı sürpriz görüşmeden günler sonra geldi. 1 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

AL ARABİYA: ZAFERİN ANAHTARI ELİNDE

Eski akademisyen Oğan'ın basın toplantısını aktaran Dubai merkezli Al Arabiya, seçim sürecine ilişkin ayrıntılara yer verdi. İkinci tura kalamayan Oğan'ın 'zaferin anahtarını elinde tutuyor olabileceği' görüşü paylaşıldı.

BLOOMBERG: ERDOĞAN'IN ŞANSI ARTTI

ABD'den Bloomberg, "Erdoğan ikinci turda elenen rakibinin desteğini kazandı." diye yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki ilk turda kazanmayı az bir farkla kaçırdığı anımsatılarak şöyle denildi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milliyetçi rakibinin desteğini alarak pazar günkü ikinci turda 20 yıllık iktidarını uzatma şansını artırdı.

DEUTSCHE WELLE: ERDOĞAN'I DESTEKLİYOR

Okurlarına son dakika olarak bilgilendirme notu aktaran Almanya merkezli Deutsche Welle, "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü sıradaki milliyetçi Sinan Oğan, önemli ikinci tur öncesinde görevdeki Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor" ifadesini kullandı.

Çin devlet televizyonu CGTN ve ABD merkezli haber kanalı ABC'nin haberinde de söz konusu detaylar yayınlandı.

  • Dünya basını
  • Cumhur İttifakı
  • Sinan Oğan
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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