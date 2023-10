Sınır hattında hareketlilik! İsrail ordusunda ''Hamas'' alarmı... Sadece 24 ekibi görüntüledi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 17. gününe girerken Star Gazetesi Yazarı İbrahim Güneş İbrahim Güneş, Gazze sınırından son durumu aktardı.



Gece boyunca bombardımanların sürdüğünü ifade eden Güneş, "Gazze'de ne yazık ki can kaybı artık 5 binin üstünde. Tam bir rakam bilinmiyor ama gece 400 yakın kişinin şehit olduğu bilgileri var. Bunların %72 kadın ve çocuklardan oluşuyor. İsrail gerçekten çok ağır bir bombardıman yaptı. Bu 16, 17 gün içerisinde belki de en ağır bombardıman dün gece yaşandı diyebiliriz. Hani dakikada bir saniyelerle bombalar peş peşe patladı gökyüzü bir anda alev alev aydınlandı ve gecenin karanlığı bombaların o yanan ateşiyle aydınlandı" ifadelerini kullandı.

Güneş, "İsrail artık çemberi daraltıp hastanelerin çok yakınına da bombalar atmaya başladı. Kaçacak yer yok gibi. Gazze'de ve bu süreçte baktığımızda katliam devam ediyor" dedi.

2 sıcak gelişmenin olduğunu aktaran Güneş, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un SkyNews'e yaptığı konuşmaya dikkat çekti. Güneş, "İsrail hükümeti Hamas bir militanın üzerinde kimyasal silah yapımını gösteren şemalar bulduğunu iddia etti. Bir fotoğraf paylaştılar işte roketin içine konulan siyanür vesaire gibi ifadeler olan bir fotoğraf. Bu fotoğrafın bir Hamas üyesinin üzerindeki usb bellekten çıktığını iddia ediyorlar. Hatta işte El Kaide ve DEAŞ'ın tekniklerini kullanıyorlar diye. İşte örgütlerle Hamas'ı ilişkilendirme çabaları da devam ediyor. Burada dikkat çekici olansa daha birkaç gün önce "Hamas'ın tünellerine nasıl girilecek?" sorusu konuşulurken İsrail'in kimyasal silah kullanma ihtimali olduğundan dair değerlendirmeler yapılıyordu. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde eğer bir kara harekatı olursa ve tünellerde kimyasal silah kullanılırsa şimdiden bu ortaya çıkan deliller bir kez daha kafalardan soru işaretleri oluşturacaktır.

Netanyahu'nun savaş kabinesi ile beraber operasyonu yürütmeye devam ettiğini bildiren Güneş, "Bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Özellikle tam olarak bilinmeyen toplantı merkezinde güvenlik kabinesiyle değerlendirmelerde bulundu. Sanıyoruz kara harekatına dair değerlendirmeler yapılır, çok detaylı bilgi verilmedi" dedi.

Hamas'ın dün 14-15 kez karşıya roket atarak "hala buradayım" mesajını verdiğini belirten Güneş, "Hamas aslında İsrail askerlerini bekliyor diyebiliriz" dedi.

İSRAİL, HAMAS MİLİTANLARINI ARIYOR



İsrail askerlerinin manevra yaptığı alanda olduklarını kaydeden Güneş, "Burada Hamas militanlarını arıyorlar. Aynı zamanda gövde gösterisi de yapıyorlar. Burası sınır hattına çok yakın bir bölge. Bu bölgede daha önce İsrail güçlerin sızıntı yaptığı ve çatışmalara girdiğini söylemem mümkün. İsrail askerleri ise sürekli olarak devreye görevi yaparak bölgede önlem almaya çalışıyorlar. Sık sık topçu atışların sesini duyuyoruz. Kısa süre önce zırhlı araçların üst kısmında bulunan uzun mesafe atışı yapabilen silahların sesleri de yankılandı bulunduğumuz noktada. Şu an için bir sızma var mı yok mu bilmiyoruz ama İsrail askerlerin teyakkuz halinde olduğunu söyleyebiliriz. Birçok noktada devriye atıyorlar. Hemen sol tarafımda jiplerle az önce geldiler ve o bölgeden araziye girdi askerler. Eli silahlı askerler arazinin içerisinde bir süre dolaştılar. Sonra tekrar çıktılar. Şu an bulunduğumuz noktadan sanıyorum o zırhlı araçla gelen askerler, yine askeri personel talebinde bulundu. Şu an ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama Hamas'ın sızma yapmasına karşı önlem almaya çalışıyor gibi görünüyor İsrailli askerler" dedi.

İSRAİL ASKERLERİ "HAMAS" ALARMINDA: SADECE 24 GÖRÜNTÜLEDİ...

Bölgeden dakikalar sonra canlı yayına tekrar geçen 24 ekibi yaşanan askeri hareketliliği ekranlara taşıdı. İsrailli askerlerin mevzi değiştirdiği ifade eden Güneş, askerlerin sınır hattına doğru ilerlediğini söyledi. Askerlerin eli tetikte. Bir sızma mı ve yoksa bir önlem mi almaya çalışıyorlar bilmiyoruz. Ancak gerçek anlamda bir teyakkuz haliyle karşı karşıyayız