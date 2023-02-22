Sizin siyasetiniz batsın! Tüm Türkiye Meral Akşener ve HDP'nin bu yaptıklarını görsün

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm ve dayanıklı yapı stokunun ne kadar önemli olduğu bir daha anlaşıldı. Asrın felaketi olarak adlandırılan büyük depremin yaraları sarılıkken İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve oyuncu Orhan Aydın'ın daha önce yaptığı kentsel dönüşüm karşıtı açıklamaları yeniden gündem oldu.

Türkiye genç oluşumlu bir ülke olması hasebiyle deprem riskinin fazla olduğu bir konumda yer alıyor. Gerek kaçak yapılaşma gerekse depreme dayanıklı olmayan yapıların inşası olası kötü senaryolar karşısında risk oranını katlayarak arttırıyor.

MERAL AKŞENER ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Devletse bu durum karşısında kentsel dönüşüme giderek bu risklerden doğacak zararı önlemek adına adımlar atıyor fakat ne yazık ki çeşitli engellemelerle karşı karşıya kalıyor. Çünkü kentsel dönüşüm için önce zihinlerde dönüşüm gerekiyor.

İP Genel Başkanı Meral Akşener, kentsel dönüşüm kararı verilen bölgeye partisindeki milletvekillerinin dokunulmazlığından faydalanarak engel olmaya çalışmıştı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME "RANT" DEDİ

HDP'li vekil Oya Aydın da, vatandaşın kaderini rantsal dönüşüm diye adlandırdığı kentsel dönüşüme karşı çıkarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Oya Ersoy kentsel dönüşüme şu sözlerle karşı çıkmıştı: "Okmeydanı Fetihtepe'de kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm için mahalleli evlerinden zorla çıkarılıyor! Hastalara, yaşlılara, çocuklara rağmen elektrik ve doğalgazı kesmek için mahalleye yüzlerce polis sokuldu! Fetihtepe'deki yıkımı derhal durdurun!"

ŞUURSUZ PROTESTOYA DAVET ETTİ

Oyuncu Orhan Aydın ise, insanların faydasına olacak bir girişimi 'evlerini başlarına yıkmak' olarak tanımlayan ve ülkenin sanatçılarını aydınlarını bu şuursuz protestoya davet etmişti.

Bu sayılan isimler ve daha niceleri siyasi çıkarları uğruna karşı çıktıları kentsel dönüşümde bir milletin kaderiyle oynayıp üzerine suçu devlete atmaya çalıştı.