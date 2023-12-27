Sınır içerisinde ve sınır ötesinde terörle mücadele ederek vatanın müdafaasını yapan kahraman Mehmetçiklerin selam verdiği anlara ait videoyu paylaşan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, "Bunlar asker mi yoksa MHP gençlik kollarının gençleri mi?" ifadelerini kullandı. Türk askerini hedef alan Nesin'in skandal sözlerine tepki yağdı.

Terörle mücadele ederek vatanı müdafaa eden Mehmetçikler zorlu şartlarda görev yapıyor.

Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin ise sosyal medyadan skandal ifadelerle Türk askerini hedef aldı.

Hilal Nesin, hesabından Mehmetçik'in olduğu bir görüntüyü paylaştı.

Nesin, bir arada olan Türk askerlerinin selam verdiği anları, "Bunlar asker mi yoksa MHP gençlik kollarının gençleri mi? Burası kışla mı yoksa MHP gençlik kollarının piknik alanı mı?" notuyla paylaştı.

Hilal Nesin'e tepki yağdı.

ERMENİLER İÇİN AĞIT YAKMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda 30 yıl Ermeni işgalinde kalan Karabağ, antiterör operasyonu sonrasında Azerbaycan'a yeniden kavuşmuştu.

Resmi olarak Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Hilal Nesin, Azerbaycan'ın işgalci olduğunu savundu.

Hilal Nesin, "İşgalin seyircisiyiz." ifadelerini vurgulayarak Ermenice ağıt yaktı.