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Medya

Skandal paylaşımı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Fatih Altaylı kıvırdı

Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü yapanlar arasında yer alan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege A.'ya destek çıkan Fatih Altaylı, “Eline sağlık” demişti. Skandal sonrası hakkında soruşturma başlatılan Altaylı, atıp sildiği paylaşımını 'Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum' sözleriyle savunmaya çalıştı.

3 Ocak 2024 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
Skandal paylaşımı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Fatih Altaylı kıvırdı
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Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Fatih Altaylı, atıp sildiği 'eline sağlık' paylaşımının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Altaylı, Yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir isimli vatandaşı 'Arap sevici' olmakla suçlayıp yumruk atan Ege Akersoy isimli provokatöre sahip çıkmıştı.

Paylaşıma gelen büyük tepkiler sonrası Altaylı paylaşımını sosyal medya hesabından kaldıran Altaylı YouTube hesabından yaptığı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altaylı, "Tek bir şey söyledim, eline sağlık. Bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldü. Sanki ben yumruk atana eline sağlık diyormuşum gibi. Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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