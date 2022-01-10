Skandal sözler: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta da su içmek serbest olsun

10 Ocak 2022 Pazartesi 07:58 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 07:58

KKTC'de yaşayan Besim Tibuk, gazeteci Hasan Erçakıca ile YouTube üzerinden yaptığı söyleşide yine ilginç çıkışlarda bulundu.

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların, özellikle yazın uzun günler ve hava sıcaklığı nedeniyle sıkıntı çektiklerinden dem vurarak şunları söyledi:

"RAMAZAN HEP KIŞTA OLSUN, ORUÇTA SU İÇMEK SERBEST OLSUN"

"Müslümanlar kabızlık ve yobazlık yüzünden bunu düzeltemediler. İnsanlar neden eziyet çeksin? Hep kışta olsun. Takvimin düzeltilmesi lazım. Yazın oruç tutmak kolay mı? Bir de su içmiyorsun ya. Bir kere oruçta su içmeyi serbest bırakmak lazım."

Besim Tibuk

"ŞUBAT-MART'TA HACCA GİDİLSİN"

"Bu kadar tarihte takvimlere düzenleme olmuş, Müslümanlar halen Sümerler'in Ay takvimini kullanıyor. Sümerler 10-11 gün düzeltme yapıyor, onu da yapmıyorlar. Bir de hac olayı var. Sen, yaz ayında hacca gitmenin ne olduğunu düşünebiliyor musun? Suudi Arabistan'da, o sıcakta. "

"Müslüman bilginlere tavsiyem, oturup bir içtihat çıkarsınlar. Desinler ki biz Gregoryen takvimini kullanıyoruz. ama eski adlarını muhafaza ediyoruz. Ramazan ayı Aralık ayına denk gelecek. O zaman da hac 2.5 ay sonra Mart ayına denk gelecek. Suudi Arabistan'da en serin hava. Böylece Müslümanları büyük bir eziyetten kurtarıyorsun."