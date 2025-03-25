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Medya

Skandal sözlere tepki yağdı! İlker Canikligil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere 'toplu katliam' çağrısı

İslam düşmanı İlker Canikligil, YouTube kanalında “alt sınıf” olarak tanımladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren kesime karşı Star Wars filmindeki 'Order 66' (Toplu Katliam) uygulaması çağrısında bulundu. Canikligil'in skandal sözlerine tepki yağdı.

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 12:59 - Güncelleme:
Skandal sözlere tepki yağdı! İlker Canikligil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere 'toplu katliam' çağrısı
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İslam düşmanı yönetmen ve YouTuber İlker Canikligil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren vatandaşlar için skandal sözler sarf etti.

'ALT KESİM' DİYE AYRIŞTIRDI HAKARET ETTİ

İlker Canikligil, bahsi geçen videoda, taksiye bindiği bir anısını anlatarak taksiciye alt sınıf ifadelerini kullandı. Canikligil, taksicinin AK Parti seçmeni olduğunu anladığında ise 'Küçücük aklıyla', 'Sen hep zavallısın' gibi ithamlarda bulunarak AK Partili seçmenleri hedef aldı.

HIZINI ALAMADI KATLİAM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Canikligil, sonrasında ise skandal sözlerine devam ederek, "66 Emir" denilen ve Star Wars film serisinde geçen Jedi tarikatının öldürülmesini sağlayan "Execution Order 66" diyerek kahkaha attı ve "alt sınıf" olarak tanımladığı kesimin yok edilmeleri gerektiği imasında bulundu.

'ORDER 66 - 66 EMİR' NEDİR?

66. Klon Protokolü olarak bilinen adıyla 'Emir 66', Star Wars film serisinde vatan haini ilan edilmesi ve infaz edilmesi için hazırlanmış olağanüstü hal protokolüdür. Star Wars serisinde "Order 66" (Emir 66), Klon Savaşları'nın son aşamasında İmparator Palpatine (o dönemde Şansölye Palpatine) tarafından klon askerlerine verilen bir emirdir. Bu emir, klonlara Jedi Şövalyeleri'ni "halk düşmanı" ilan edip anında ortadan kaldırma talimatı verir. Sonuç olarak, Jedi Düzeni'ne karşı beklenmedik ve eş zamanlı bir saldırı başlar; Jediların büyük kısmı bu ihanet saldırısıyla yok edilir.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALARAK KİN KUSTU

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Canikligil, skandal paylaşımda bulunmuştu. Siyasal İslam'ın yok sayılması ve peyderpey yok edilmesi gerektiği yönünde akla ziyan hezeyanı savunan Canikligil, "Siyasal olmasına gerek de yok hani" yorumuna da destekleyici bir cevap vererek İslam'ın yok edilmesi gibi alçakça fikre de arka çıkmıştı.

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