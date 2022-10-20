‘Skyroad İle Keşfet' ödüllü 3. fotoğraf yarışması başvuruları başladı

Albayrak Grubu markalarından, gezi ve kültür-sanat dergisi temasıyla yola çıkan Skyroad, geçtiğimiz senelerde yoğun ilgi gören 'Skyroad ile Keşfet' ödüllü fotoğraf yarışmasının bu sene üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Cacharel, RHG Enertürk Enerji, Koza Altın, Vakıfbank ve Yıldız Holding ana sponsorluğunda, THY'nin ulaşım sponsorluğunda gerçekleşen yarışmada başvurular için son tarih 30 Kasım.

Geçen sene 'Türkiye'nin Seyahat Rotaları' konusuyla toplamda 60 bin lira ödülü olan yarışma, bu sene pandeminin de sona ermesiyle birlikte odağını dünyaya çevirdi. 'Dünya'nın Seyahat Rotaları' konusu ile başvuruları açılan yarışmanın bu seneki ödülü ise toplamda 150 bin TL.

20 Ekim - 30 Kasım 2022 tarihlerinde online olarak başvuruların yapılacağı yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle: Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu.

YARIŞMACILAR 3 KATEGORİDE KIYASIYA YARIŞACAK

Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü ile toplamda 3 farklı kategoride 7 ayrı kazananın belirleneceği yarışmanın katılım için 3 şartı bulunuyor. Katılım şartları ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru www.Skyroadilekesfet.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü "Bu yıl 3.sünü gerçekleştirdiğimiz Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışmamızda heyecanımızı katladık. Hem kategorilerimizi hem ödül rakamımızı bu yıl artırdık. Türkiye turizmine katkı sunmak amacıyla başlattığımız yarışmamızda bu zamana kadar şahane Türkiye fotoğraflarıyla karşılaştık. Bu yıl hem Türkiye'den hem de dünyadan fotoğraflar göreceğiz. Aynı zamanda dijital dünyadan ayrı düşünemediğimiz fotoğrafçılar için Cep Telefonu Kategorisi'ni de yarışmamıza dâhil ettik. Jüri üyelerimize, destek veren sponsorlarımıza ve katılımcılarımıza şimdiden çok teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Yarışmayla ilgili olarak açıklamada bulunan Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan "İlkini pandemi sürecinde hayata geçirdiğimiz fotoğraf yarışmamız gelenekselleşti ve bu yıl 3. kez yeniden fotoğraf tutkunlarıyla buluştu. Geçtiğimiz yıllarda yarışmacılarımız yalnızca Türkiye sınırları içerisinde çektiği fotoğraflarla yarışmamıza katılabiliyorken bu yıl yarışmamızın sınırlarını genişlettik ve dünyaya açıldık. Eminiz ki bu yıl da harika fotoğrafların katıldığı çekişmeli bir yarışma olacak. Seyahat, fotoğraf ve turizm üçgenine katkı sağlayacağına inandığımız yarışmamızın yenisi için çok heyecanlıyız. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum' dedi.

Başta seyahat olmak üzere, kültür-sanat, edebiyat, sinema, tarih, müzik ve yaşam gibi konularda özgün, merak uyandıran ve yenilikçi içerikler üreten Skyroad, fotoğraf çekmeye gönül vermiş herkesi Dünya'nın bambaşka rotalarını keşfetmeye, farklı güzelliklerini kendi gözlerinden tüm Dünya'ya sunmaya davet ediyor.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başvurusu: 20 Ekim – 30 Kasım 2022

Değerlendirme: 7 Aralık 2022

Ödül Töreni: Aralık 2022

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 30.000 TL

İkincilik Ödülü: 10.000 TL

'Mutlu et mutlu ol' Özel Ödülü: 30.000 TL