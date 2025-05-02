Ankara'nın Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru, CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurmak istedi.

"DUR İHTARINA UYMADI"

Ancak aracı kullanan şoför, "dur" ihtarına uymayarak aracı polis memurunun üzerine sürdü.

POLİS MEMURU, ŞOFÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı, aracı üzerine süren şoförden de şikayetçi oldu.

SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ

CNN Türk'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına bağlanan Beker, yaşanan olayla ilgili açıklamasında, "Ben milletvekiliyim, benim arabamın önünde durabilir mi? Çekil arabamın önünden diyorum." sözleriyle kendini savundu.

HANDE FIRAT: NE OLUYOR VEKİL OLUNCA!

Beker, Hande Fırat'ın "Ne oluyor milletvekili olunca, bizden üstün mü oluyorsunuz?" sorusuna "Bize bu kadar yüklenmeyin, o zaman vekil olmayalım." cevabını verdi.

CHP'nin skandalları bitmiyor