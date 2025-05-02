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Medya

Şoförü polisi ezmeye çalıştı! CHP'li Beker'in savunması tepki çekti

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü. Olayda bir polis yaralandı. Beker skandalı 'Ben milletvekiliyim. Polis arabamın önünde duramaz.' sözleriyle savundu.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2025 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Şoförü polisi ezmeye çalıştı! CHP'li Beker'in savunması tepki çekti
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru, CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurmak istedi.

"DUR İHTARINA UYMADI"

Ancak aracı kullanan şoför, "dur" ihtarına uymayarak aracı polis memurunun üzerine sürdü.

POLİS MEMURU, ŞOFÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı, aracı üzerine süren şoförden de şikayetçi oldu.

SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ

CNN Türk'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına bağlanan Beker, yaşanan olayla ilgili açıklamasında, "Ben milletvekiliyim, benim arabamın önünde durabilir mi? Çekil arabamın önünden diyorum." sözleriyle kendini savundu.

HANDE FIRAT: NE OLUYOR VEKİL OLUNCA!

Beker, Hande Fırat'ın "Ne oluyor milletvekili olunca, bizden üstün mü oluyorsunuz?" sorusuna "Bize bu kadar yüklenmeyin, o zaman vekil olmayalım." cevabını verdi.

CHP'nin skandalları bitmiyor

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