Son Dakika: Netflix Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı mı? Netflix’in belirlediği yeni ücretler nedir?

Online dizi ve film platformu Türkiye’nin de dahil olduğu, üyelerinin beklemediği bir zam artışına gitti. Buna göre Netflix’in temel paketi 15.99 TL olarak sabit kaldı. 27.99 TL olan standart paket 30.99 TL’ye, 39.99 TL olan özel paketin ücreti ise 45.99 TL’ye yükseldi. Bu haberlerden sonra konu ile ilgili açıklama yapan Netflix yetkilisi Türkiye fiyatları zammına ilişkin bir açıklama yaptı. Netflix Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Netflix yeni üyelik ücreti ne kadar?

NEFTLİX NE KADAR ZAM YAPTI?

Netflix üç ayrı kategoride fiyatlandırmaya gidiyor. Zam yapılmadan önde, Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.

Netflix güncel zam oranları ise şu şekilde:

Tek kullanıcılı abonelik: 19.99 TL

Aynı anda iki kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 33.99 TL

Aynı anda dört kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 49.99 TL

NETFLİX TÜRKİYE’DE ZAM YAPTI MI?

Neftlix Türkiye’den zam ile ilgili yapılan açıklamada, ““Üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”