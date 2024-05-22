'de Gazeteci'in sunduğuprogramına katılan, İran'da yaşanan helikopter kazası hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün şüphelerle dolu olduğunu belirten Tezcan, "İran eski Dışişleri Bakanı Amerika'yı suçluyor ama bu suçlama ambargodan dolayı. 'Siz bize ambargo uyguladınız, eski helikopterle uçak zorunda kaldık' falan diye ABD'yi suçluyorlar. İyi de Rusya'dan alamıyor musunuz? O kadar nükleer füze üretiyorsun. Şimdiye kadar bir helikopter üretemedin mi?" ifadelerini kullandı.

İran'ı ziyaret etmeden orayı anlayabilmenin çok zor olduğunun altını çizen Tezcan, "Dışarıdan İran tahlili yapmak hakikaten çok zor. İran'daki büyük yabancı yatırımcılardan bir arkadaşım 'burada üç tane ordu var' dedi. Rafsancani'ye (Eski İran Cumhurbaşkanı) ait ordu olduğundan bahsetti. Onun finanse ettiği bir ordu." şeklinde konuştu.

Hamaney'in oğlunun Reisi'nin yerinde gözü olduğunu söyleyen Tezcan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Bir Hamaney hanedanlığı oluşturulmasından bahsediliyor. Reisi'nin ölümü İsrail'in yaptığı bir sürpriz mi, onu da bilmiyoruz.

Çok karışık bir durum var ortada. İran'da her şey serbest. Adam öldürmek bile para karşılığında serbest kalabileceğiniz mesele ama rejimle alakalı siyasi bir şey yaptığınız zaman sonucu doğrudan idama giden bir şey. Halkın bu tür meseleleri çok konuşacağını düşünmek bence abes.