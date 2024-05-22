İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2024 Çarşamba / 15 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2247
  • EURO
    34,9111
  • ALTIN
    2463.76
  • BIST100
    10899.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Reisi'nin ölümü sonrası İran'da sular durulmuyor! Hamaney Hanedanlığı mı geliyor?
Medya

Reisi'nin ölümü sonrası İran'da sular durulmuyor! Hamaney Hanedanlığı mı geliyor?

Gazeteci Ahmet Tezcan, 24 TV'de yayınlanan 'Açık Görüş' programında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin ölümüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlunun, Reisi'nin koltuğunda gözü olduğunu söyleyen Tezcan, 'Bir Hamaney hanedanlığı oluşturulmasından bahsediliyor. Reisi'nin ölümü İsrail'in yaptığı bir sürpriz mi, onu da bilmiyoruz.' dedi.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 21:31 - Güncelleme:
Reisi'nin ölümü sonrası İran'da sular durulmuyor! Hamaney Hanedanlığı mı geliyor?
ABONE OL
24 TV'de Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu "Açık Görüş" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanlarından Gazeteci Ahmet Tezcan, İran'da yaşanan helikopter kazası hakkında önemli bilgiler paylaştı. NÜKLEER FÜZE ÜRETTİN BİR HELİKOPTER ÜRETEMEDİN Mİ?

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün şüphelerle dolu olduğunu belirten Tezcan, "İran eski Dışişleri Bakanı Amerika'yı suçluyor ama bu suçlama ambargodan dolayı. 'Siz bize ambargo uyguladınız, eski helikopterle uçak zorunda kaldık' falan diye ABD'yi suçluyorlar. İyi de Rusya'dan alamıyor musunuz? O kadar nükleer füze üretiyorsun. Şimdiye kadar bir helikopter üretemedin mi?" ifadelerini kullandı.

"İRAN'DA 3 TANE ORDU VAR"

İran'ı ziyaret etmeden orayı anlayabilmenin çok zor olduğunun altını çizen Tezcan, "Dışarıdan İran tahlili yapmak hakikaten çok zor. İran'daki büyük yabancı yatırımcılardan bir arkadaşım 'burada üç tane ordu var' dedi. Rafsancani'ye (Eski İran Cumhurbaşkanı) ait ordu olduğundan bahsetti. Onun finanse ettiği bir ordu." şeklinde konuştu.

HAMANEY'İN OĞLUNUN GÖZÜ REİSİ'NİN KOLTUĞUNDA!

Hamaney'in oğlunun Reisi'nin yerinde gözü olduğunu söyleyen Tezcan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Bir Hamaney hanedanlığı oluşturulmasından bahsediliyor. Reisi'nin ölümü İsrail'in yaptığı bir sürpriz mi, onu da bilmiyoruz.

Çok karışık bir durum var ortada. İran'da her şey serbest. Adam öldürmek bile para karşılığında serbest kalabileceğiniz mesele ama rejimle alakalı siyasi bir şey yaptığınız zaman sonucu doğrudan idama giden bir şey. Halkın bu tür meseleleri çok konuşacağını düşünmek bence abes.

  • gazeteci ahmet tezcan
  • 24 tv
  • açık görüş
  • iran
  • ibrahim reisi
  • Ayetullah hamaney

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.