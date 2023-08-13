Şoray Uzun Yolda ne zaman çekildi? Şoray Uzun Yolda kaç yıl sürdü?

Şoray Uzun'un sunduğu Şoray Uzun Yolda programı, her hafta pazar günü değişik bölgelerden ilginç hikayeleri ve yurdum insanını ekrana taşıyor. 2000'li yıllarda başlayan program uzun süre ekranlarda yer aldı. Gezi programı Şoray Uzun Yolda'da yüzyıllardır devam eden fakat şimdilerde pek uygulanmayan gelenek-görenekler ekrana taşındı. Programın sona ermesi izleyenleri üzdü. Peki Şoray Uzun Yolda ne zaman çekildi, kaç yıl sürdü? İşte programın yayınlandığı yıllar

ŞORAY UZUN YOLDA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?



Şoray Uzun'un sunduğu Şoray Uzun Yolda programı, her hafta değişik bölgelerden farklı renkleri, ilginç hikayeleri ve insanları ekrana taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından insan manzaralarını ve ilginç yaşam hikayelerini ekrana getiren program, izleyenleri Anadolu'da bir uçtan bir uca seyahate çıkarıyor. Programda köylü halkla doğal ve samimi sohbetler eden Şoray, içten ve komik haliyle izleyenleri ekrana kilitledi.

2005 yılının Nisan ayında başlayan Şoray Uzun Yolda, yayınlandığı süre maceralarını ve insanlarla geçen muhabbetini ekrana taşıdı.

Kanal 7'de ekrana gelen Şoray Uzun Yolda programında Anadolu insanının gelenek-görenek ve yemek kültürünü seyirciye tanıtırken, eğlenceli sohbetleriyle milyonları ekran başına kilitledi.

Şoray Uzun Yolda, gelin ve kayınvalide arasında geçen eğlenceli diyalogları ekrana taşıyan bu programı Şoray Uzun sunmuştur. Programda Şoray Uzun insanlara mikrofon tutmuş ve insanlarla sohbet etmiştir. Kanal 7 ekranlarında yayımlanmış Şoray Uzun Yolda programı büyük beğeni topladı.

ŞORAY UZUN YOLDA KAÇ YIL SÜRDÜ?



Anadolu'da bir uçtan bir uca seyahate çıkaran Şoray Uzun, 4 yıl süren programıyla gelmiş geçmiş tüm gezi programlarına fark attı.

Kanal 7'nin sevilen sunucusu Şoray Uzun'un sunduğu program, her hafta değişik bölgelerden farklı renkleri, ilginç hikayeleri ve insanları ekrana taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından insan manzaralarını ve ilginç yaşam hikayelerini ekrana getiren program, izleyenleri Anadolu'da bir uçtan bir uca seyahate çıkarıyor.

Sempatik sunucu Şoray Uzun'un sunumuyla ekrana gelen programda, Kars'tan Edirne'ye, Trabzon'dan Antalya'ya uzanan bir seyahatte adım adım Anadolu turuna çıkıp, hem de eğlenceli bir saat geçireceksiniz. Şoray Uzun Yolda'da, Van Ahtamar'da kahvaltı yapıp, Afyon'da katmerin tadına bakarken, Konya Taşkent'in taş evlerindeki yaşama seyirlik edip, Edirne'de Kırkpınar güreşlerine canlı canlı tanık olacaksınız.

Hayatın farklı renkleri, ilginç insan manzaraları ve keyifli bir program Şoray Uzun'un esprili sunumuyla ekrana geliyor.

ŞORAY UZUN KİMDİR?



Şoray Uzun 1967 yılında Bulgaristan'da doğdu. Ailesi Muhacir olarak 1974 senesinde Adana'a yerleşti. İlk orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı.

Değişik film ve dizilerde görev alan Şoray Uzun, uzun süre televizyon programı sunuculuğu yaptı.

Şoray Uzun, Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde master öğrencisi olarak eğitimine devam etti. 2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Seksenler adlı dizide Ahmet rolünü canlandırdı. Ayrıca 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan Cevap Soruda isimli yarışma programını sunmuştur. Ayrıca kendisi Ersen ve Dadaşların 1988'de çıkardığı albümde yer alan Bekle Sevgilim Yaz Gelir şarkısına çekilen klipte oynamıştır.

Şoray Uzun, 1998 senesinde Elçin Uzun ile evlendi. Bu evliliğinden 3 erkek çocuğu dünyaya geldi. Kaygısızlar dizisindeki Kültigin, Seksenler dizisindeki Ahmet rolleriyle oynadı.