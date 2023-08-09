İstanbul'da Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatı için İBB afişleriyle çevrilen alanda yıllardır hiçbir çalışma yapılmadı. Terk edilmiş bir şantiyeyi anımsatan alanda ağaçların büyüdüğü ve yabani otların çoğaldığı görüldü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kirazlı-Halkalı metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 milyon avro borç alınarak yapımına başlanmıştı. Ortaya çıkan görüntüler bir çivi bile çakılamadığını gözler önüne serdi.