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Sosyal medya bunu konuşuyor! İBB'nin hizmet anlayışı İstanbul'u kaderine terk ettirdi

Hizmet anlayışını 'afiş hizmeti' sanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatını kaderine terk etti. Yabani otların ve ağaçların büyüdüğü alan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Tek bir çivi bile çakılamadığı görülen inşaat alanı sosyal medyada gündem oldu.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Sosyal medya bunu konuşuyor! İBB'nin hizmet anlayışı İstanbul'u kaderine terk ettirdi
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Sık sık aksayan metrobüs seferleri ve yanan otobüslerle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet etmeyi yine 'afiş hizmeti' sanarak göz boyamaya başladı. İBB, 4 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydettiği Kirazlı-Halkalı Metro çalışmaları, yönetim tarafından kaderine tek edildi.

İBB'NİN 'AFİŞ HİZMETİ' ANLAYIŞI

İstanbul'da Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatı için İBB afişleriyle çevrilen alanda yıllardır hiçbir çalışma yapılmadı. Terk edilmiş bir şantiyeyi anımsatan alanda ağaçların büyüdüğü ve yabani otların çoğaldığı görüldü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kirazlı-Halkalı metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 milyon avro borç alınarak yapımına başlanmıştı. Ortaya çıkan görüntüler bir çivi bile çakılamadığını gözler önüne serdi.

  • Kirazlı-Halkalı Metro
  • kaderine terk

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