Sık sık aksayan metrobüs seferleri ve yanan otobüslerle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet etmeyi yine 'afiş hizmeti' sanarak göz boyamaya başladı. İBB, 4senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydettiği Kirazlı-Halkalı Metro çalışmaları, yönetim tarafından kaderine tek edildi.

İBB'NİN 'AFİŞ HİZMETİ' ANLAYIŞI

İstanbul'da Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatı için İBB afişleriyle çevrilen alanda yıllardır hiçbir çalışma yapılmadı. Terk edilmiş bir şantiyeyi anımsatan alanda ağaçların büyüdüğü ve yabani otların çoğaldığı görüldü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kirazlı-Halkalı metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 milyon avro borç alınarak yapımına başlanmıştı. Ortaya çıkan görüntüler bir çivi bile çakılamadığını gözler önüne serdi.